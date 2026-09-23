Императорский дворец и Музей китайской промышленности - что посмотреть в Шэньяне

Шэньян - административный центр провинции Ляонин и город с богатой историей. Сегодня этот населенный пункт является одним из важных экономических точек на карте Китая. Вместе с тем это не только серая промзона, но и десятки колоритных локаций, которые понравятся туристам.

Шэньян расположен к северу от Великой Китайской стены на обоих берегах реки Хуньхэ, в городе проживают 9 млн человек.

Один из важнейших символов города - императорский дворец. Гугун построила династия Цин, причем еще до того, как она завоевала весь Китай. В Китае подобные исторические места можно и даже нужно посещать подготовленными (для этого работают специальные костюмерные), ведь даже сама локация намекает на эффектные кадры.

Проведя пару часов в образе императора, можно отправиться гулять по старым кварталам Шэньяна. С виду совсем неприметное здание, но для ценителей нематериального наследия - настоящая находка. Здесь кисти являются предметом искусства.

Гуляя полдня по Шэньяну, можно и проголодаться, а если хотите параллельно окунуться в атмосферу китайских базаров, то вам точно на старейший рынок "Дадун". На каждом шагу есть что попробовать, особенно много торговцы предложат лунных пряников Юэбин - это один из главных символов праздника середины осени, который уже на носу.

Подкрепившись, можно отправиться в одно из самых интересных мест города. Если будете в Шэньяне, советуем заглянуть в Музей китайской промышленности. Он имеет статус национального, а значит, здесь есть что посмотреть.

Факт В коллекции учреждения насчитывается более 20 тыс. экспонатов.

Как Китай стал крупной промышленной державой, ответ найдется на локации с историей развития отраслей. В экспозиции представлены станки, автомобили, макеты, ракеты, костюмы космонавтов.

Экспозицию, посвященную литейному делу, называют душой музея. Все потому, что это оригинальное помещение бывшего литейного завода, где сохранилось оборудование, на котором работали раньше, есть и котлы, конвейеры. Одним словом, уникальное место, которое стоит посетить только потому, чтобы понять, как формировалась, трансформировалась индустриализация всего Китая.

Завершить день можно на улице Чжунцзе, которой около 400 лет. Это не просто торговый переулок, а первая коммерческая пешеходная улица Поднебесной. По крайней мере, так говорят местные. Вечером там загораются огни рядом с неоновыми вывесками современных магазинов, карнизы старинных зданий. Энергичный, индустриальный, исторический, художественный, интересный - все эти прилагательные точно подходят Шэньяну.

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