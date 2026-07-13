Индийский мастер создает миниатюрные фигурки из мела к ЧМ по футболу

Биджай Кумар Редди из Индии создает фигурки из мела в честь текущего чемпионата мира по футболу. 2 дня кропотливой работы - и на столе 5 миниатюр. Высота кубка мира - 1 см. Размер мяча и того меньше - всего 5 мм, талисманы - по 3 см. По словам мастера, с каждой фигуркой растет его мастерство.

"Чемпионат мира по футболу принимают Мексика, США и Канада. Темы у этих стран разные, однако все они объединили усилия для популяризации своих национальных животных. Самым сложным было изготовить кубок мира. Я сделал его с помощью золотой пластины, использовал золотое покрытие, чтобы он выглядел натурально, плюс добавил плакатные краски", - рассказал индийский умелец.