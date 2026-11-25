С китайского космодрома Цзюцюань утром 25 ноября стартовал пилотируемый корабль "Шэньчжоу-24".

На борту, помимо двух китайских тайконавтов, находится бывший военный летчик из Пакистана. Он станет первым в истории иностранным космонавтом, который посетит орбитальную станцию КНР "Тяньгун".

Ракета-носитель успешно вывела корабль на заданную орбиту.

Пакистанский пилот проведет на станции около недели, выполнит ряд совместных научных экспериментов в области биотехнологий и материаловедения и вернется на Землю вместе с предыдущим экипажем.

Китайские же тайконавты останутся на орбитальной вахте на полгода.