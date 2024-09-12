Как правильно хранить картошку, чтобы она не прорастала и не гнила

Дачный сезон подходит к концу, а значит, урожай картофеля уже собран. В этой статье делимся советами, как правильно хранить овощ, чтобы им можно было полакомиться даже весной.

Картофель считается одним из самых популярных овощей по всему миру. Он ценен своим большим содержанием питательных веществ и важен для многих кулинарных блюд. Тем не менее, при длительном хранении картофель может прорастать, что негативно сказывается на его вкусе и качестве. Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо создать соответствующие условия, которые помогут избежать гниения и прорастания и продлить свежесть картошки на продолжительный срок.

Факт Важно, что картофель следует хранить в темных и сухих условиях. Идеальным местом для хранения овоща станет прохладный повал.

Создаем необходимые условия

При соблюдении условий хранения картофель сможет максимально долго сохранять свои полезные свойства и вкус. На фермах и в магазинах для этого создают пригодную температуру, поддерживают необходимый уровень влажности и освещенность. Однако в квартирах и частных домах нет частного склада, не всегда есть погреб. Но создать оптимальные условия для хранения картофеля возможно.

Оптимальная температура

При длительном хранении картофеля необходимо поддерживать температурный режим на уровне от +2 до +4 градусов. Такая температура характерна для погребов. Если вы храните корнеплод на застекленном балконе, то градус может подниматься до +7.

Высокие температуры могут привести к прорастанию картофеля, а низкие повреждают структуру крахмала, что ведет к изменению текстуры и вкуса овоща.

Также стоит придерживаться следующих правил для лучшего хранения картофеля:

Если температура опустилась ниже -2 градусов, то картофель стоит перенести в более теплое место, иначе овощ замерзнет и для употребления станет непригоден.

Не следует хранить картофель вблизи батарей, радиаторов и прочего отопительного оборудования.

Для того чтобы было легче контролировать температурный режим, поместите в место хранения картофеля обычный термометр.

Оптимальная влажность

При хранении картофеля важно обратить внимание и на влажность. Избыток влаги может привести к развитию грибковых заболеваний на плодах и гниению, а недостаток приведет к усыханию овоща.

Картофель хранится при влажности воздуха от 80 до 90 %.

Также стоит следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось. Ящики или контейнеры с картофелем не следует ставить вплотную к стенам, так как при перепадах температуры может образовываться конденсат на стенах. А чтобы картошка не страдала от излишней влаги, можно выложить ее на сухие опилки.

Оптимальная освещенность

Картофель хранят в темных местах. Важно исключить попадание прямых солнечных лучей на клубни.

Под воздействием ультрафиолета картошка вырабатывает опасное вещество - соланин, которое является вредным для человека. Тогда клубни приобретают зеленый цвет, употреблять в пищу их нельзя.

В чем лучше хранить картофель

Не каждый ящик подойдет для хранения овоща, поэтому стоит уделить особое внимание и емкости, в которой картофель сможет пролежать максимально долго.

Деревянные ящики - самый оптимальный и экологичный вариант для хранения овоща. Важно, чтобы в нем были большие отверстия для проветривания, так картофель будет храниться долго. Корзинки из любого материала имеют отверстия, что тоже благоприятно повлияет на хранение овоща. Пластиковый контейнер подойдет в том случае, если у него не глухие стенки. Контейнеры с отверстиями минимизируют риск загнивания картофеля, не смотря на ненатуральный материал. Полотняный мешок подойдет для хранения большого количества урожая. Материал позволяет корнеплоду "дышать" и не пропускает ультрафиолетовые лучи.