Как и с чем носить тельняшку - собрали 7 стильных образов

19 августа отмечают День рождения русской тельняшки. В этой статье мы собрали 7 модных советов, как можно сочетать данный элемент одежды с другими вещами из вашего гардероба.

Тельняшка за свое время существования прошла большой путь от униформы моряка до элемента одежды в женском повседневном гардеробе. Сейчас в магазинах представлен немалый ассортимент тельняшек разных цветов - в синюю полоску, черную, розовую и т.д. Поэтому подобрать нужную модель для создания незабываемых образов не составит труда.

С юбкой макси





Сочетание тельняшки с юбкой макси создает образ в легком французском стиле. Обувь к такому образу можно подобрать любую. Например, на романтическое свидание подойдут туфли или босоножки на каблуке. Для прогулки можно выбрать кеды.

С джинсами





Обратите внимание на джинсы прямого или расклешенного кроя. Такой образ прекрасно подойдет для прогулки по городу или встречи с друзьями.

С классическими брюками и пиджаком





В таком образе тельняшка станет альтернативой классической рубашке. Чтобы не перегрузить образ выбирайте туфли лодочки и минималистичные аксессуары.

С шортами





Сочетая тельняшку с шортами, вы получите легкий образ. Такой образ подойдет для прогулок, также он будет удобен для путешествий или похода на пляж, в данном случае можно добавить соломенную шляпу.

С кожаными вещами





Такое сочетание прекрасно подойдет для осеннего периода. Также можно дополнить образ кожаным плащом в холодную погоду. Из обуви прекрасно подойдут массивные ботинки.

С тренчем





Тельняшка прекрасно сочетается с верхней одеждой. Для создания элегантного образа отдайте предпочтение бежевому тренчу.

Вторым слоем





Тельняшку можно носить не только как основной элемент одежды, но и как аксессуар, который дополнит ваш образ. Для этого ее стоит накинуть вторым слоем.

Тельняшка - универсальный элемент одежды, она может сочетаться практически с любой вещью вашего гардероба. Многие отдают ей предпочтение, так как она достаточно комфорта и подойдет как для расслабленного повседневного образа, так и для более строгого.

