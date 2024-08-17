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Как и с чем носить тельняшку - собрали 7 стильных образов
19 августа отмечают День рождения русской тельняшки. В этой статье мы собрали 7 модных советов, как можно сочетать данный элемент одежды с другими вещами из вашего гардероба.
Тельняшка за свое время существования прошла большой путь от униформы моряка до элемента одежды в женском повседневном гардеробе. Сейчас в магазинах представлен немалый ассортимент тельняшек разных цветов - в синюю полоску, черную, розовую и т.д. Поэтому подобрать нужную модель для создания незабываемых образов не составит труда.
С юбкой макси
Сочетание тельняшки с юбкой макси создает образ в легком французском стиле. Обувь к такому образу можно подобрать любую. Например, на романтическое свидание подойдут туфли или босоножки на каблуке. Для прогулки можно выбрать кеды.
С джинсами
Обратите внимание на джинсы прямого или расклешенного кроя. Такой образ прекрасно подойдет для прогулки по городу или встречи с друзьями.
С классическими брюками и пиджаком
В таком образе тельняшка станет альтернативой классической рубашке. Чтобы не перегрузить образ выбирайте туфли лодочки и минималистичные аксессуары.
С шортами
Сочетая тельняшку с шортами, вы получите легкий образ. Такой образ подойдет для прогулок, также он будет удобен для путешествий или похода на пляж, в данном случае можно добавить соломенную шляпу.
С кожаными вещами
Такое сочетание прекрасно подойдет для осеннего периода. Также можно дополнить образ кожаным плащом в холодную погоду. Из обуви прекрасно подойдут массивные ботинки.
С тренчем
Тельняшка прекрасно сочетается с верхней одеждой. Для создания элегантного образа отдайте предпочтение бежевому тренчу.
Вторым слоем
Тельняшку можно носить не только как основной элемент одежды, но и как аксессуар, который дополнит ваш образ. Для этого ее стоит накинуть вторым слоем.
Тельняшка - универсальный элемент одежды, она может сочетаться практически с любой вещью вашего гардероба. Многие отдают ей предпочтение, так как она достаточно комфорта и подойдет как для расслабленного повседневного образа, так и для более строгого.
Фото из открытых источников
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