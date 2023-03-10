Как начать правильно питаться и не сорваться уже через неделю

Мы постоянно обещаем себе, что с завтрашнего дня начнем правильно питаться, избавимся от вредных привычек, приведем свое тело в порядок. Но мало кому удается воплотить слова в реальность. В этой статье мы расскажем, как начать правильно питаться уже сегодня.

Правильное питание - это разнообразная, рациональная и сбалансированная система питания, являющаяся неотъемлемой частью здорового образа жизни. Это не диета, а система рационального и долгосрочного пищевого поведения, которое не нарушает здоровье человека и способствует нормальному качеству жизни.

Как не чувствовать голод при правильном питании?

Данный тип питания предполагает 5-кратный прием пищи - завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Этого вполне достаточно, чтобы насытить свой организм в течение дня и не ощущать постоянного чувства голода.

Можно также позволить себе шестой прием пищи, в случае большой энергозатраты в вечернее время, например, позднего похода в тренажерный зал или на культурное мероприятие. Его калорийность должна быть минимальна, чтобы не нагружать желудок перед сном.

Каких продуктов нужно будет есть меньше, а каких больше?

Эксперты по питанию из Гарвардской школы дали некоторые рекомендации, которых следует придерживаться. Для вас собрали шесть основных советов.

Избегайте напитков и соков с добавлением сахара. Замените их на свежевыжатые соки или свежие фрукты и ягоды. Сам сахар замените на мед, несладкое домашнее варенье. Увеличьте потребление мяса птицы и рыбы, растительных масел, гречневой, перловой и овсяной круп, бобовых, разнообразных овощей и фруктов. Не забывайте о яйцах, орехах, семечках, шоколаде. Выбирайте макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и нешлифованный рис, хлебные изделия из цельнозерновой муки. На первый завтрак ешьте каши,гранолы, яйца и молочные продукты. Макаронные изделия старайтесь есть или утром, или за 2 часа до тренировки. Желательно, чтобы второй завтрак и полдник включали в себя фрукты, орехи, семечки, шоколад. На обед оптимально сочетать курицу и свежие салаты. На ужин полезны рыба и овощное рагу. Отдавайте предпочтение местным сезонным продуктам. Не забывайте разнообразить рацион, так как это позволит получать необходимое количество нужных питательных веществ. Готовьте продукты правильно. Овощи и макаронные изделия не переваривайте, а рыбу и мясо отваривайте, готовьте на пару или запекайте. Майонез и заправки на его основе готовьте сами, а выбирая соусы в магазине, следите, чтобы в их составе не было сахара. Иногда позволяйте себе любимые продукты и напитки, но соблюдайте меру. Резкое изменение рациона и отказ от привычных блюд и десертов неизбежно приведут к срыву.

Начинайте плавно внедрять эти правила в свою повседневную жизнь, чтобы избежать стресса.

Как соблюдать водный баланс?







Перед переходом на правильное питание многие врачи советуют для начала нормализировать суточный водный баланс. Потребление достаточного количества воды в день положительно сказывается на самочувствии и на здоровье.

Повышенное количество потребляемой воды может привести к нарушению пищеварения, увеличению объема крови, ухудшению работы почек, сердца и сосудов. При недостаточном потреблении воды могут ухудшаться самочувствие, развиваться метаболические нарушения, которые приводят к хроническим заболеваниям.

Для того чтобы рассчитать суточную норму воды существует общепризнанная формула: 30 мл воды на 1 кг веса. Соответственно, нужно умножить 30 на ваш вес и вы получите объем жидкости, которую нужно выпивать в течение дня.

Также диетологи советуют начинать утро со стакана чистой воды комнатной температуры. Такой ритуал нормализует пищеварение, уберет тяжесть в животе и улучшит обмен веществ.

Правильное питание не относится к диетам и не ограничивает вас в потреблении каких-либо продуктов. Старайтесь придерживаться этих советов и увидите, как улучшится качество вашей жизни.