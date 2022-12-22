Как одеваться невысоким женщинам - секреты визуальной коррекции

Говорят, маленькие женщины созданы для любви. А если спросить любую из них, большинство мечтает стать хоть немного, но выше. Но что сделано природой, уже сложно изменить. Но возможно это сделать, воспользовавшись секретами визуальной коррекции в одежде.

Наталия Булдакова, стилист-коуч, резидент Международного сообщества стилистов, рассказала, как одеваться невысоким женщинам.

Не каблуками и начесами едиными можно зрительно вытянуть силуэт, сделав его обладательницу чуточку выше.Каблуки любят и могут носить не все, а высокие прически не всем удобны и не постоянно находятся на пике популярности.





Самый эффективный прием, вытягивающий фигуру любого объема, - вертикали



Это могут быть вертикальные полоски и вертикальные вставки в комбинированных элементах одежды, швы и их имитации, декоративные строчки, длинная бахрома, вертикальные разрезы, складки и плиссировки, стрелки на брюках, полы одежды второго слоя и отделка на них, пуговицы, длинные шарфы и ремешки сумочек на длинном ремешке, заостренные мысы обуви, длинные прямые распущенные волосы или, наоборот, короткие, зачесанные вверх. Чем более заметны в образе прямые вертикальные линии, тем выше кажется человек.

Диагонали с острым углом в образе работают так же, как и вертикали, - вытягивают силуэт и стройнят. Самые очевидные диагонали - ремешок сумочки кросс-боди, асимметричный край платья или юбки, а также принты - растительные, абстрактные и анималистичные.

Прекрасно вытягивают фигуру монохромные образы и длина поясных изделий в пол

В вытягивании силуэта важную роль играет правило гармонии, в частности, масштаб элементов по отношению к масштабу фигуры.

Барышням небольшого роста, как тоненьким, так средним и внушительным, следует избегать не своего масштаба в принтах, аксессуарах, фактурах и элементах отделки. Все должно быть соразмерно.



Если барышня хрупкая, с мелкими чертами лица, ей нужно ориентироваться на некрупные детали, тонкие ремешки сумок и обуви, изящную отделку и детализацию, некрупные рисунки принтов.

Желательно избегать брюк до щиколотки и контрастных линий окончания деталей одежды - эти горизонтали укорачивают. Еще один важный момент касается цвета. Светлые цвета расширяют, а темные уменьшают.