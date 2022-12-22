3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Как одеваться невысоким женщинам - секреты визуальной коррекции
Говорят, маленькие женщины созданы для любви. А если спросить любую из них, большинство мечтает стать хоть немного, но выше. Но что сделано природой, уже сложно изменить. Но возможно это сделать, воспользовавшись секретами визуальной коррекции в одежде.
Наталия Булдакова, стилист-коуч, резидент Международного сообщества стилистов, рассказала, как одеваться невысоким женщинам.
Не каблуками и начесами едиными можно зрительно вытянуть силуэт, сделав его обладательницу чуточку выше.Каблуки любят и могут носить не все, а высокие прически не всем удобны и не постоянно находятся на пике популярности.
Самый эффективный прием, вытягивающий фигуру любого объема, - вертикали
Это могут быть вертикальные полоски и вертикальные вставки в комбинированных элементах одежды, швы и их имитации, декоративные строчки, длинная бахрома, вертикальные разрезы, складки и плиссировки, стрелки на брюках, полы одежды второго слоя и отделка на них, пуговицы, длинные шарфы и ремешки сумочек на длинном ремешке, заостренные мысы обуви, длинные прямые распущенные волосы или, наоборот, короткие, зачесанные вверх. Чем более заметны в образе прямые вертикальные линии, тем выше кажется человек.
Диагонали с острым углом в образе работают так же, как и вертикали, - вытягивают силуэт и стройнят. Самые очевидные диагонали - ремешок сумочки кросс-боди, асимметричный край платья или юбки, а также принты - растительные, абстрактные и анималистичные.
Прекрасно вытягивают фигуру монохромные образы и длина поясных изделий в пол
В вытягивании силуэта важную роль играет правило гармонии, в частности, масштаб элементов по отношению к масштабу фигуры.
Барышням небольшого роста, как тоненьким, так средним и внушительным, следует избегать не своего масштаба в принтах, аксессуарах, фактурах и элементах отделки. Все должно быть соразмерно.
Если барышня хрупкая, с мелкими чертами лица, ей нужно ориентироваться на некрупные детали, тонкие ремешки сумок и обуви, изящную отделку и детализацию, некрупные рисунки принтов.
Желательно избегать брюк до щиколотки и контрастных линий окончания деталей одежды - эти горизонтали укорачивают. Еще один важный момент касается цвета. Светлые цвета расширяют, а темные уменьшают.
Женщинам невысокого роста желательно ориентироваться на среднюю глубину цвета. Но тут тоже многое зависит от комплекции и типа фигуры.
При правильно выстроенном образе даже на невысокой корпулентной особе светлый наряд будет прекрасно смотреться, добавляя сантиметры к росту, а не к талии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов