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Как правильно окунаться в прорубь на Крещение, чтобы не навредить своему здоровью
19 января православные верующие отмечают один из самых светлых праздников - Крещение Господне. Именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Традиции купания в проруби на Крещение уже много веков, и с каждым годом у нее становится все больше приверженцев.
Но врачи предупреждают: погружение в ледяную воду для неподготовленных людей может быть опасным. Для тех, кто твердо решил окунуться в прорубь на Крещение, мы собрали советы от врачей и спасателей. Следуйте им, чтобы светлый праздник оставил только позитивные эмоции.
Воздержитесь от купания в проруби, если:
Детям до 7 лет в ледяную воду нельзя!
Категорически запрещено купать в ледяной воде детей до 7 лет. Объясняется это тем, что у них еще не до конца сформирована иммунная система, система терморегуляции и подкожно-жировая клетчатка. Контакт с холодной водой дестабилизирует эти и так не до конца сформированные механизмы организма ребенка.
Как подготовиться к окунанию в проруби
К купанию зимой следует готовиться заранее, хотя бы за 2-3 месяца. Но если этого не сделано, начните хотя бы за пару дней до окунания приучать себя к холоду. Попробуйте с обливания сначала прохладной, а затем холодной водой. Посмотрите на реакцию организма.
За несколько дней до окунания исключите из своего рациона продукты, содержащие витамин С (цитрусовые, мед, шиповник и зелень), а также продукты, стимулирующие иммунитет, чтобы не вызвать обратный эффект и иммунитет не начал снижаться. А задва часа до ныряния плотно поешьте, причем желательно, чтобы в пище преобладали белки и жиры.
Также подготовьте удобную одежду, которая легко снимается. А еще можете взять с собой коврик, на котором будете переодеваться.
Как правильно окунаться и выходить из воды
На Крещение лучше окунаться в нательной рубахе, а не в купальнике.
Прорубь выбирайте на мелководье. Чтобы не поскользнуться, держитесь за поручни при входе и выходе из воды.
Перед окунанием поприседайте, попрыгайте, поделайте упражнения для рук, чтобы разгореться.
В воду погружайтесь постепенно. Зайдя по колени, умойтесь.
Ни в коем случае не употребляйте спиртное перед окунанием в прорубь, так как это может привести к разрыву кровеносных сосудов. После лучше согреться горячим чаем.
Зайдя в воду, задержите дыхание и быстро окунитесь (не более трех раз). В проруби находитесь не более 10 секунд.
Новичкам стоит пробовать погружаться при температуре воды 3-5 градусов. А если температура воздуха ниже -7 градусов, с головой окунаться не стоит.
После купания многие чувствуют эйфорию, хочется дольше постоять на воздухе. Но этого делать не стоит, иначе можно переохладиться.
При резком ухудшении самочувствия незамедлительно обратитесь к медикам, спасателям или сотрудникам милиции.
Помните, обряд купания - не самая главная составляющая Крещения. Тем, кто не считает себя готовым к погружению в холодную воду, окунаться не обязательно. Достаточно отстоять службу в церкви и набрать освященной воды.
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