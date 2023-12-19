3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Как правильно выбрать сладкий подарок ребенку на Новый год - рекомендации врача
Сладости - необъемлемый атрибут Нового. Без них не обходится ни один детский подарок. Однако из-за огромного предпраздничного ажиотажа возрастает риск приобрести некачественные или даже опасные сладости. О том, как этого избежать, рассказала врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены питания ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Ольга Тимошенко.
Выбирая сладкий подарок, специалист рекомендует быть предельно внимательными и придерживаться определенных правил.
Правило 1
Покупайте сладости в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки). Не приобретайте продукцию с рук!
Правило 2
При покупке обратите внимание на маркировку пищевой продукции, на которой должны быть следующие сведения:
Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав. Поэтому рекомендуется выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.
Правило 3
Выбирая сладкие подарки, отдавайте предпочтение таким кондитерским изделиям, в которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.Также обращайте внимание на наличие потенциальных аллергенов (арахис, ядра абрикосовой косточки).
Правило 4
Если к сладостям прилагается еще и игрушка, то она должна находиться в отдельной упаковке. Причем эта упаковка должна быть предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.
Стоит помнить также о возрастных ограничениях и о технике безопасности. Так, игрушки для детей в возрасте до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу, так как это очень сильные аллергены. Также в игрушке не должно быть стекла и других бьющихся материалов и мелких деталей.
Правило 5
Если у вас возникли сомнения относительно качества товара, не стесняйте попросить у продавца соответствующие документы.
По требованию покупателя продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
Как видите, эти правила совсем несложные, но при их соблюдении вы сможете избежать многих неприятностей. А это особенно важно, когда речь идет о детях.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Как Запад под видом климатической повестки лишает конкурентоспособности развивающиеся страны
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ