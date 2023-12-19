Как правильно выбрать сладкий подарок ребенку на Новый год - рекомендации врача

Сладости - необъемлемый атрибут Нового. Без них не обходится ни один детский подарок. Однако из-за огромного предпраздничного ажиотажа возрастает риск приобрести некачественные или даже опасные сладости. О том, как этого избежать, рассказала врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены питания ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Ольга Тимошенко.

Выбирая сладкий подарок, специалист рекомендует быть предельно внимательными и придерживаться определенных правил.

Правило 1

Покупайте сладости в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки). Не приобретайте продукцию с рук!

Правило 2

При покупке обратите внимание на маркировку пищевой продукции, на которой должны быть следующие сведения:

Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав. Поэтому рекомендуется выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

Правило 3

Выбирая сладкие подарки, отдавайте предпочтение таким кондитерским изделиям, в которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.Также обращайте внимание на наличие потенциальных аллергенов (арахис, ядра абрикосовой косточки).

Правило 4

Если к сладостям прилагается еще и игрушка, то она должна находиться в отдельной упаковке. Причем эта упаковка должна быть предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

Стоит помнить также о возрастных ограничениях и о технике безопасности. Так, игрушки для детей в возрасте до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу, так как это очень сильные аллергены. Также в игрушке не должно быть стекла и других бьющихся материалов и мелких деталей.

Правило 5

Если у вас возникли сомнения относительно качества товара, не стесняйте попросить у продавца соответствующие документы.

По требованию покупателя продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.