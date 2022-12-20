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Как продлить стойкость аромата? Названы работающие способы
Всегда хочется, чтобы парфюм радовал своим ароматом как можно дольше. Но как этого добиться? Парфюмерный стилист Анастасия Володыгина рассказала, что для этого нужно сделать.
"Ключевая рекомендация состоит в том, чтобы наносить аромат на обновленную, чистую и слегка влажную кожу сразу после принятия душа. Также можно распределить его по волосам или в зоне ключицы", - цитирует слова специалиста "Беларусь сегодня".
При этом не следует растирать жидкость по коже - так нарушается консистенция аромата.
Также эксперт отметила, что стойкость аромата зависит от его типа. Например, туалетная вода считается самым легким вариантом и может сохраняться на теле от 4 до 6 часов. Парфюмерная вода от 6 до 8 часов. А вот лидеры по стойкости - экстракты или духи, они считаются самой насыщенной композицией.
Фото:pixabay.com
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