Как сохранить красные помидоры без консервации - будут свежими до Нового года

В сентябре у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго. Делимся самыми действенными из них.

В банке с горчицей

Чтобы сохранить помидоры максимально долго, вам не потребуется заботиться о рассоле. Достаточно взять сухую чистую банку и насыпать на ее дно молотую горчицу. Лучше взять емкость с широким горлышком объемом 2-3 литра. Горлышко должно быть достаточно широким, чтобы вы могли спокойно взять помидор - положить и потом достать.

На 3-литровую банку понадобится 50-100 грамм сухой горчицы. Помидоры хорошо промойте и высушите и только потом выложите в банку. Банку нужно закрыть плотной крышкой или даже закатать и убрать в прохладное место. Помидоры лежат в таком виде очень долго и могут даже до Нового года сохраниться свежими.

Корзина и прохлада

На такое хранение закладываем помидорынежно-розовые, слегка зеленые.Возьмите корзину,чтобы щели были достаточно большими, чтобы содержимое хорошо проветривалось. Это важно. Ведро не подойдет. Укладывайте помидоры в корзину или ящик с большими щелями. Затем нужно закрыть его обычной тканью.

Корзину нужно поставить в темное, прохладное место. Температура в этом помещении должна быть постоянной, чтобы не было эффекта отпотевания.

Опилки и бумага

Значительно увеличить срок хранения помидоров могут опилки. Для этого нужно насыпать их на дно ящиков с небольшой сеткой, а затем выложить томаты. Температура хранения таких ящиков - +8... +12 градусов.

Вместо опилок можно взять бумагу или газету и переложить ими томаты, но времени такой способ займет намного больше, чем в случае с опилками.