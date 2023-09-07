3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Как сохранить красные помидоры без консервации - будут свежими до Нового года
В сентябре у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго. Делимся самыми действенными из них.
В банке с горчицей
Чтобы сохранить помидоры максимально долго, вам не потребуется заботиться о рассоле. Достаточно взять сухую чистую банку и насыпать на ее дно молотую горчицу. Лучше взять емкость с широким горлышком объемом 2-3 литра. Горлышко должно быть достаточно широким, чтобы вы могли спокойно взять помидор - положить и потом достать.
На
Корзина и прохлада
На такое хранение закладываем помидорынежно-розовые, слегка зеленые.Возьмите корзину,чтобы щели были достаточно большими, чтобы содержимое хорошо проветривалось. Это важно. Ведро не подойдет. Укладывайте помидоры в корзину или ящик с большими щелями. Затем нужно закрыть его обычной тканью.
Корзину нужно поставить в темное, прохладное место. Температура в этом помещении должна быть постоянной, чтобы не было эффекта отпотевания.
Опилки и бумага
Значительно увеличить срок хранения помидоров могут опилки. Для этого нужно насыпать их на дно ящиков с небольшой сеткой, а затем выложить томаты. Температура хранения таких ящиков -
Вместо опилок можно взять бумагу или газету и переложить ими томаты, но времени такой способ займет намного больше, чем в случае с опилками.
Фото из открытых интернет-источников
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября