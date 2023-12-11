Как сохранить зрение и остановить его ухудшение у ребенка: 8 золотых правил

Результаты профилактических медицинских осмотров у белорусских дошкольников совсем не утешительны. За последние 15 лет количество случаев нарушения зрения у юного поколения увеличилось более чем в два раза. Многие проблемы со зрением можно вовремя предотвратить. О мерах профилактики глазных недугов поговорим с врачом-интерном Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Катариной Куприян.

О важности зрения

"Состояние зрения имеет решающее значение для развития ребенка в любом возрасте. Для младенцев важно визуально распознавать родителей и других членов семьи. Зрение необходимо для когнитивного развития и совершенствования двигательных навыков, координации и равновесия, - объясняет врач. - С раннего детства до подросткового возраста здоровое зрение дает свободный доступ к образовательной информации и материалам для обучения, участию в спортивных и общественных мероприятиях, для физического и психического развития.

Зрение помогает социально развиваться, формировать здоровую самооценку ребенка и влиять на целостность его личности.

О миопии, как о главном виновнике нарушения зрения

В разных странах причины нарушения зрения у детей отличны. Например, в странах с низким уровнем дохода фактором плохого зрения является врожденная катаракта. В странах со средним уровнем жизни распространена ретинопатия недоношенных. Вовремя нескорректированные аномалии рефракции остаются одной из главных причин нарушения зрения у детей во всех странах.





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"Аномалия рефракции - широко распространенное нарушение зрения, при котором глаз не может четко фокусировать изображение, то есть картинка получается расплывчатой, - комментирует Катарина Куприян. - Наиболее частые аномалии рефракции - миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость) и астигматизм (искривленное зрительное восприятие предметов).

Прогрессирующая миопия возникает именно в детском возрасте. Известно, что к окончанию школы близорукость развивается более чем у 30 % учащихся, а у 5 % она прогрессирует и может привести к слабовидению и слепоте.

Развитие миопии зависит в основном от наследственности, поведенческих факторов и условий среды обитания. Важную роль в появлении близорукости отводят возрасту человека. До 1 года миопия встречается у 4-6 % детей, в дошкольном возрасте не превышает 2-3 %.

По мере взросления ребенка частота возникновения близорукости возрастает. В 11-13 лет миопия наблюдается у 14 % детей, а при обследовании лиц старше 20-летнего возраста миопия встречается в 25 % случаев. Близорукость является одной из ведущих причин инвалидности по зрению во всех группах населения.

Другие причины ухудшения зрения:

Факт Около 4-5 % детей имеют сниженное зрение и носят очки уже до начала периода обучения.

"Возраст ребенка при поступлении в школу совпадает с периодом функциональной незрелости органов зрения, - рассказывает врач. - Только к 7 годам все отделы зрительной системы формируются полностью".

Профилактические меры для сохранения зрения ребенка

1. Организация рабочего места.





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Ребенку необходимо иметь отдельное рабочее место со столом, стулом, настольной лампой, которая обязательно должна находиться слева. Свет не должен быть рассеянным, мерцающим, слишком ярким, тусклым или мигающим.

2. Формирование правильного зрительного стереотипа.

Следите за осанкой детей, избегайте низкого наклона головы, чтения лежа. В некоторых случаях защемление нервов в шейном отделе позвоночника может спровоцировать снижение зрения.

3. Борьба с гиподинамией.

Большая часть школьников ведет пассивный, малоподвижный образ жизни, проводит на свежем воздухе менее 3 часов в сутки. Лучшим решением данной проблемы будет составление режима дня.

4.Построение режима дня.

Ребенку необходим четкий распорядок, который предусматривает чередование бодрствования и сна. Режим дня обязательно должен включать сон, приемы пищи (не менее 4 раз в день), прогулки на свежем воздухе, игры, занятия, утреннюю гимнастику и другие виды двигательной активности.

5. Борьба с чрезмерным использованием гаджетов.





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Дети часто не соблюдают режим труда и отдыха при использовании цифровых устройств, не ограничивают свое время, проведенное за компьютером, и не делают зрительную гимнастику. Это объясняет жалобы ребенка на ощущение "песка в глазах", боли и дискомфорта после занятий за компьютером, так называемый «компьютерный зрительный синдром».

Чтобы снизить нагрузку на орган следует ограничить время непрерывной работы, учебы или проведение досуга за цифровыми устройствами. Приучите ребенка делать частые перерывы, во время которых выполнять гимнастику для глаз. Хорошим решением будет распечатанный лист гимнастики, закрепленный возле компьютера.





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По возможности замените использование цифровых устройств альтернативными вариантами: вместо электронной книги можно использовать бумажные, а вместо компьютерных игр лучше сходить на прогулку или провести время с семьей за настольной игрой.

6. Организация сбалансированного питания.

Для сохранения здоровья глаз питание должно быть полноценным, богатым витаминами, минералами и другими необходимыми веществами. Наполните рацион ребенка, продуктами, богатыми витаминами А, В, Е, С, D. Для склеральной оболочки глаза важно присутствие в рационе кальция. Включите в питание продукты богатые магнием, калием, цинком и железом.

Особенно будут полезны печень, мясо, кунжут, бобовые, тыквенные семечки и петрушка, а также рыба, чечевица, сыры, морепродукты и черный шоколад с высоким содержанием какао. Можно начать прием витаминно-минерального комплекса, выбор которого должен быть заранее согласован с врачом.

7. Соблюдение правил ухода за глазами.

Девушкам-подросткам лучше не делиться своей косметикой для глаз и не брать в пользование чужую. Например, тушь, подводку для глаз, кисти, спонжи. Особенно это касается средств, обладающих жидкой текстурой, в которых могут скапливаться различные бактерии.

Выбирайте косметику с безопасными составляющими. Периодически очищайте кисти для макияжа проточной теплой водой или специальными средствами. Обязательно удаляйте макияж перед отходом ко сну.

8. Выполнение правил гигиены зрения.





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Научите детей не прикасаться грязными руками к лицу, не тереть ими глаза. У ребенка должен быть свой набор полотенец, в том числе полотенце для лица.

Если есть необходимость в использовании контактных линз, помните, что подобрать их может только врач. Не пренебрегайте правилами гигиены ношения линз: снимайте перед сном, не забывайте регулярно менять. Используйте растворы для очистки высокого качества.

Соблюдение этих правил поможет не только предупредить многие нарушения зрения у детей, но и не допустить развитие уже имеющихся патологий. Эти профилактические меры актуальны и полезны не только для детей и подростков, но и для взрослых.