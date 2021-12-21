Как украсить дом к Новому году: 62 оригинальные идеи декора с минимальными затратами

Очень скоро наступит один из самых волшебных праздников - Новый год 2022. Чтобы заранее создать отличное настроение, предлагаем вам подборку ярких и стильных идей, как украсить квартиру к Новому году своими руками.

Как украсить окна к Новому году

Зона окна - хорошее пространство для творчества. Самый популярный вариант декора - вырезанные из бумаги фигурки из сказочных сюжетов. Поищите в интернете новогодние картинки, распечатайте на белой бумаге и вырежьте по контуру.

Замечательно будут смотреться уютные домики, олени с санями, елочки, метель, звезды, Дед Мороз, Снегурочка, ангелы, фонарики.





Когда времени на вырезание фигурок нет, сделайте один понравившийся вам трафарет, прислоните к стеклу и прорези промажьте зубной пастой. Для создания художественных мазков используйте зубную щетку, кисти, губку. Зимний белоснежный рисунок готов!







Если украшения на окна к Новому году из бумаги вам не подходят, можно использовать обычные елочные шары, бумажные фигурки (балерины, снежинки, ангелы, варежки), фрукты, игрушки, шишки. Закрепите их на длинных атласных лентах или бечевке и привяжите к карнизу. Получится очень стильно!







Изящным украшением окна станет и веночек из нескольких веток розмарина. В него можно вплести атласную или ажурную ленту, прикрепить засушенные цветы, колокольчики.







Как украсить подоконник к Новому году

Для декорирования подоконника смело используйте еловые или сосновые композиции, подсвечники, декоративные фонари, свечи, статуэтки и фигурки на новогоднюю тематику.





Необычной идеей украшения к Новому году станет декорирование штор. Прикрепите на ткань шишки, звезды, бантики, елочные игрушки, развесьте гирлянды - и комната сразу приобретет праздничный вид.







Елка без елки

Если в квартире не так много места для пушистой елки - это не повод от нее отказываться. Лесную красавицу может заменить букет еловых или сосновых веток в вазе.





Оригинальным решением станет комнатное растение, которое можно нарядить небольшими игрушками, бантиками, снежинками, гирляндой, светодиодной подсветкой. Будет смотреться очень экзотично!







Красиво украсить комнату к Новому году поможет праздничная елка, сделанная из светодиодной ленты. Вместо ленты можно использовать бусы, гирлянды с новогодними игрушками, диски. Необычной, но простой идеей елки может стать упаковочная бумага. Сверните лист бумаги необходимого вам размера в конус, закрепите, а сверху украсьте новогодней звездой (ее можно приклеить к зубочистке и ставить в конус сверху).







Как оригинально украсить дверь к Новому году

Не забудьте украсить к Новому году и входную дверь. Можете использовать несколько популярных способов декора: развесьте мишуру и дождик, прикрепите шишки, деревянные или бумажные фигурки либо создайте праздничный венок. Его можно сделать из еловых, сосновых веток, небольших елочных шаров, атласных лент, мандаринов, шишек, конфет, бус и других аксессуаров. Для надежного каркаса подойдут лозовые прутья, либо металлическая вешалка, которой можно придать круглую форму.





Как украсить детскую комнату к новому году

Дети ждут новогодние праздники больше чем кто бы то ни был. Поэтому обязательно продумайте, чем можете украсить детскую комнату, чтобы это было не только красиво, но и безопасно для ребенка.

Декорировать пространство можно вместе с детьми, для них это настоящее удовольствие и радость. С помощью декоративных наклеек можно украсить окна, двери, стеныи мебель в детской.





Украсить стену, шкаф, зеркало в комнате девочки можно нежными бабочками или снежинками. Трафареты лучше приготовить из плотной бумаги или картона, так они прослужат дольше.







Если решили, что елка будет стоять в комнате малыша, новогодний декор нужно вешать на такую высоту, чтобы ребенок не мог его достать. Никакого стекла, только пластик, ткань, пенопласт, дерево. Интересным решением декора елки станут мягкие и деревянные игрушки малыша. А электрическим гирляндам лучше предпочесть бумажные.







Украшением полок, тумбочек, подоконников станут снеговички из ваты. Накатайте ватных шариков, склейте их между собой. Повяжите снеговикам шарфы из ленточек, красками или фломастерами нарисуйте глазки, ротик, щечки. Нос-морковку сделайте из цветного картона. Если увлекаетесь вязанием, свяжите сказочному персонажу шапочку.

На кровать, ручку двери или стену повесьте праздничный сапожок, который можно связать, сделать из ткани, бумаги или картона.

Украшение стола на Новый год

Праздничный стол пусть украшают не только блюда, приготовленные хозяйкой, и красивая посуда, но и аксессуары, которые можно сделать собственноручно.

Уютным нарядом для стола будут свечи и подсвечники. Их можно сделать из бокалов, стеклянных баночек, пиалок и разместить в центре стола.





Столовые приборы будут празднично смотреться в красивых тканевых или ажурных салфетках, которые можно перевязать лентой, бечевкой, еловой веточкой.





Атласные бантики на бокалах, графине, бутылках столовых приборах также придадут яркую ноту празднику.







Ароматным украшением стола будут веточки хвои, которые можно поставить в вазочки, корзинки, поместить на спилы дерева и расположить вдоль стола. Ветки можно декорировать шишками, ягодами, перевязать лентами, бечевкой, бусами.







Приятно удивят гостей открытки с пожеланиями, спрятанные в салфетку или около тарелки. Напишите теплые слова на крафтовой или красочной упаковочной бумаге, сверните ее и перевяжите бечевкой или атласной лентой.





