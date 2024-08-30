Как вкусно приготовить кабачки: 9 простых рецептов на каждый день

Готовить в духовке, на сковороде, фаршировать, добавлять в салат, мариновать - с кабачками можно делать, что душе угодно. А если у вас уже закончились все бабушкины рецепты блюд из этого овоща, мы пополним вашу коллекцию.

Рулетики из кабачков с чесноком, яйцом и плавленным сыром

Подборку рецептов начнем с легкой закуски, которая идеально впишется в летние вечерние посиделки на природе. Нужно же что-то поставить на стол помимо шашлыка и салата.





Ингредиенты:

Пошаговое приготовление

1. У кабачков обрезать хвостики. Нарезать их вдоль тонкими слайсами.

2. Обжарить кабачковые листы с двух сторон на решетке для мангала или на сковороде-гриль. Из-за небольшой толщины овощи обжариваются очень быстро.

3. Перейдем к начинке. Вареные яйца, свежий чеснок измельчить на терке или с помощью пресса. Укроп нарезать мелко. Смешать все с плавленным сыром. Добавить соль, черный молотый перец.

4. Полоски обжаренного кабачка немного посолить. Взять 1-2 слайса, на край положить чайную ложку начинки и свернуть в рулетик. Проделать то же самое с остальными ингредиентами.

Запеканка из кабачков с фаршем

Если попробуете эту запеканку, то ни один кабачковый сезон у вас без нее не обойдется. Очень вкусное и сытное блюдо, которого хватит на всю семью!





Ингредиенты:

Пошаговое приготовление

1. Кабачки натереть на терке, посолить и оставить на 10 мин, затем отжать выделившийся сок.

2. Морковь натереть, лук и зелень мелко порезать.

3. Смешать все ингредиенты и выложить в форму.

4. Запекать при 200 градусах в духовке 45-55 мин. За 5 мин до готовности посыпьте сыром.

Кабачки кружочками с помидорами, филе и сыром

Надоело придумывать, что приготовить на второе? Приготовьте по этому рецепту - гарнир и мясное блюдо в одном. К тому же это никак не повредит вашей фигуре и не займет много времени.





Пошаговое приготовление

1. Нарезать кабачок кружками толщиной 1-1,5 см и выложить на пергамент, расстеленный на противне. Кружки посолить.

2. Смешать сметану и соус. Выложить на каждый кружок кабачка по чайной ложке.

3. Куриной филе нарезать тонкими слайсами и равномерно уложить на наши овощные заготовки. Можно еще раз слегка посолить, поперчить.

4. Нарезанные на кружки помидоры уложить на каждый кружок кабачка.

5. Отправить в духовку на 30-40 мин, затем посыпать сыром и оставить готовиться еще на 5-7 мин.

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком

Скорее всего, вы забудете про рецепт классических кабачковых оладий. Альтернатива может показаться более интересной на вкус.





Пошаговое приготовление

1. Натереть кабачки на терке. Руками отжать сок и слить его.

2. К оставшейся мякоти добавить яйцо, натертый сыр, измельченный на терке или прессом чеснок, муку, порезанную зелень, соль, перец. Все смешать.

3. Жарить на сковороде с двух сторон. Подавать со сметаной.

Икра из кабачков

А этот рецепт погрузит вас в детство. Та самая кабачковая икра!





Ингредиенты:

Пошаговое приготовление

1. На сковороду отправить мелко порезанный лук и тертую морковь. Обжаривать с добавлением растительного масла.

2. Кабачок очистить от семечек, если он не молодой. Натереть на терке или нарезать на небольшие кусочки. Отправить на сковороду.

3. К овощам добавить измельченный чеснок, соль, паприку, томатную пасту и немного воды. Тушить все под крышкой еще 20 мин.

4. Приготовленную массу измельчить в блендере. Икру охладить перед подачей.

Простой маринованный салат из кабачков

Еще один идеальный рецепт для хрустящей закуски, которая добавит клетчатки и свежести на летний стол.





Ингредиенты:

Пошаговое приготовление

1. Морковь очистить и натереть на корейской терке, чтобы получилась соломка. Так же натереть кабачок и огурец.

2. К овощам отправить нарезанную зелень и остальные ингредиенты из списка. Перемешать.

3. Салат переложить в емкость с крышкой (лучше взять банку). Поставить блюдо в холодильник на 4-5 часов. За это время нужно периодически стряхивать банку, чтобы все перемешать. После этого салат готов к употреблению.

Фаршированные кабачки-лодочки

Если у вас накопилось много кабачков, вот идеальный способ их приготовить и накормить большую семью.





Пошаговое приготовление

1. У кабачков срезать хвостики, разрезать вдоль пополам. Из каждой половинки аккуратно убрать мякоть ложкой. Лодочки положить на смазанный маслом противень.

2. Мякоть кабачков нарезать кубиками, можно отжать сок, если его много.

3. Мелко нарезать лук и отправить его на сковороду обжариваться. Затем добавить фарш и 10 мин жарить, помешивая.

4. К фаршу добавить кабачки и нарезанные на кубики помидоры. Оставить на огне на 6-7 мин. Добавить соль и перец.

5. Лодочки наполнить получившейся начинкой, сверху посыпать натертым сыром. Выпекать в духовке 35-40 мин.

6. Готовое блюдо посыпать зеленью. Подавать со сметаной.

"Тещин язык" из кабачков

Приготовьте сочную закуску из жареных кабачков, и на вашем столе она первой исчезнет с тарелок.





Пошаговое приготовление

1. У кабачков избавиться от хвостиков. Нарезать кабачки вдоль тонкими ломтиками (лучше использовать слайсер). Посолить их с двух сторон и оставить на 10 мин.

2. Займемся начинкой. Помидоры нарезать дольками, сыр - тонкими пластинками. Смешать майонез с давленным чесноком. Зелень мелко нарезать.

3. Ломтики кабачков обвалять в муке, далее - во взбитых яйцах. Обжарить с двух сторон на сковороде с растительным маслом до мягкости.

4. Лист кабачка смазать майонезом с чесноком. На широкий край положить кусочек сыра, дольку помидора и немного зелени. Свернуть рулетиком, можно скрепить зубочисткой. То же самое проделать с остальными ингредиентами.

Овощное рагу с кабачками и перцем

Хотите легкий ужин - готовьте это блюдо. А сочные овощи и травы создадут невероятный аромат, который разлетится по всему дому.





Ингредиенты:

Пошаговое приготовление

1. Картофель очистить и обжарить на сковороде в течение 10 мин.

2. Лук и морковь очистить, мелко нарезать и добавить на сковороду, жарить 3-5 мин.

3. Кабачок при необходимости очистить от семечек, нарезать его,помидоры и сладкий перец кубиками. Чеснок измельчить. Все добавить к картофелю и моркови с луком.

4. На сковороду положить лавровый лист, соль, специи.

5. Тушить под крышкой 20 мин (до готовности).

Как видите, кабачок - универсальный продукт, из которого можно сделать даже целый праздничный стол. Надеемся, что теперь этот овощ не будет залеживаться в вашем холодильнике.