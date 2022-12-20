Какие продукты мешают похудеть?

Доктор отметила: "Из рациона нужно убрать все мучное и сладкое, а также картофель и белый шлифованный рис. Но это не всегда помогает снизить вес. И тогда возникает вопрос:почему эти продукты не ем, но лишние килограммы не уходят?"

По словам диетолога, все дело в продуктах, которые считаются полезными при снижении веса, однако на самом деле это не так.



"Многие говорят, что не нужно есть вредные сладости, вместо этого следует включить в рацион полезные. В результате люди начинают банками употреблять кленовые сиропы, мед. Все это сахаросодержащие продукты. Кстати, любая фруктоза в два раза быстрее превращается в жиры. Все пакетированные соки, сладкие газированные напитки и даже фреши являются углеводной бомбой", -обратила внимание Светлана Кашицкая.



На время диеты для снижения веса диетолог также посоветовала исключить из рациона орехи, сухофрукты и овощи, заправленные различными соусами и майонезом.К слову, ранееСветлана Кашицкая заявила, что время года имеет огромное влияние на скорость похудения. Так, например, летом сбросить лишние килограммы гораздо проще, чем зимой, поскольку в теплую погоду ускоряется обмен веществ. Подробности читайте в материале поссылке.

