Календарь магнитных бурь на август: опасные даты и полный гайд по защите организма

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Начало месяца будет более напряженным для метеозависимых. В какие конкретно даты ожидать геомагнитных возмущений и как избежать неприятных последствий космической погоды, читайте в этом материале.

Как зарождаются магнитные бури

Магнитные бури зарождаются на Солнце, где мощные вспышки и корональные выбросы массы уносят в космос миллиарды тонн плазмы - облака заряженных частиц. Этот плазменный сгусток летит к Земле со скоростью 400-1000 км/с и достигает нашей планеты обычно через 1-3 суток. Затем он взаимодействует с магнитосферой, порождая там интенсивные электрические токи. Эти токи создают переменное магнитное поле, которое накладывается на постоянное поле Земли - именно эти колебания регистрируются как буря.

Интенсивность магнитной бури зависит от скорости плазмы и плотности выброшенного вещества.

Опасно ли это для организма?

Явление в первую очередь влияет на вегетативную нервную систему и сердечно-сосудистую деятельность, поскольку изменения геомагнитного поля воспринимаются организмом как стресс. В эти дни у многих учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, а капиллярный кровоток замедляется, что ухудшает снабжение тканей кислородом.

Особенно остро на это реагируют пожилые люди, гипертоники и пациенты с ишемической болезнью - у них возрастает риск гипертонических кризов и приступов стенокардии.

Также бури влияют на выработку мелатонина и серотонина, из-за чего возникают головные боли, бессонница, тревожность и резкие перепады настроения.

Кроме того, изменяющееся магнитное поле может влиять на вязкость крови, повышая склонность к тромбообразованию. Основная опасность заключается не в самой буре, а в резких суточных колебаниях, к которым организм просто не успевает адаптироваться.

К чему готовиться метеозависимым в августе

Магнитная буря в этом месяце прогнозируется на 2 августа (G2). Также ожидается несколько периодов возмущения с вероятностью возникновения магнитных бурь: 1, 19, 23 августа (4 балла).

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как уменьшить воздействие космической погоды на самочувствие

Вот 5 практических советов, которые помогут легче пережить геомагнитные возмущения:

Контролируйте давление и пейте воду. В дни бурь кровь густеет, поэтому пейте чистую воду (до 1,5-2 л в сутки) и измеряйте давление утром и вечером, чтобы не пропустить скачок. Откажитесь от тяжелой пищи и тонизирующих напитков. Исключите жирное, жареное, алкоголь и крепкий кофе - они перегружают сосуды. Замените их на зеленый чай, травяные настои и легкие супы. Сократите физическую и умственную нагрузку. Не планируйте интенсивные тренировки, авралы на работе и долгие перелеты. Лучше добавьте короткие прогулки на свежем воздухе и гимнастику. Соблюдайте режим сна. Ложитесь на час раньше обычного, проветривайте спальню и избегайте яркого экрана за 2 ч до сна - это поможет нервной системе восстановиться. Держите под рукой аптечку. Если у вас гипертония или мигрень, заранее положите в сумку прописанные врачом таблетки. При появлении сильной головной боли или шума в ушах прилягте и приложите холод к затылку.

И главное: помните, что буря длится не больше 2-3 суток. Постарайтесь отнестись к этому периоду как к поводу замедлиться и уделить время отдыху.