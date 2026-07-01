Календарь магнитных бурь на июль: в какие даты нужно быть осторожным

Июль намного больше порадует метеозависимых своим относительным спокойствием космической погоды по сравнению с прошлым месяцем. В какие дни ждать геомагнитных возмущений и как защитить свой организм, читайте в этом материале.

Что это за явление и как оно влияет на нас?

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Их главная причина - вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, которые уносят в космос огромные облака плазмы. Когда этот заряженный поток достигает нашей планеты, он сжимает ее магнитное поле, создавая колебания, которые мы фиксируем как бурю.

Интенсивность явления напрямую зависит от скорости и плотности солнечной плазмы.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки давления, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Это связано с изменением вязкости крови и капиллярного кровотока из-за колебаний геомагнитного поля, а также с воздействием на вегетативную нервную систему.

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Однако большинство здоровых людей практически не замечают этих возмущений, а сильный дискомфорт чаще связан с психологическим ожиданием "магнитной угрозы".

Чего ожидать от июля?

В начале месяца - 1, 2 числа (почти 5 баллов) - еще будет ощущаться действие магнитной бури, начавшейся в конце июня. Затем будут колебания магнитосферы на 3-4 балла: 5-6, 8-10, 16-17, 22-25 июля.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как хорошо себя чувствовать даже при метеозависимости?

Чтобы легче перенести магнитные бури, используйте эти советы:

Контролируйте давление и принимайте лекарства. В дни геомагнитных возмущений чаще измеряйте артериальное давление. Гипертоникам необходимо строго принимать назначенные препараты, гипотоникам - пить больше воды или зеленый чай.

Облегчите рацион и пейте воду. Исключите жирное, жареное и алкоголь - они загущают кровь. Отдайте предпочтение легким овощным блюдам, рыбе и продуктам с калием (бананы, курага).

Больше двигайтесь, но без фанатизма. Легкая зарядка или пешая прогулка улучшают кровообращение, а вот интенсивные тренировки и стрессы, наоборот, перегружают сосуды.

Соблюдайте режим сна. Спите не менее 7-8 часов, ложитесь до полуночи. Если трудно заснуть, проветрите комнату и выпейте травяной чай.

Принимайте контрастный душ. Это тренирует сосуды и помогает легче переносить жару.

Следите за состоянием своего организма и в случае недомогания обращайтесь к врачу. Будьте здоровы!