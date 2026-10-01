Календарь магнитных бурь на октябрь: все о причинах, точных датах и защите организма

Этот месяц в основном будет спокойный, но прогнозируются три периода геомагнитных колебаний. В какие именно дни нужно быть готовым и какие меры для облегчения состояния принять, читайте здесь.

Солнечный ветер и магнитные бури: простыми словами о сложном

Магнитные бури возникают из-за активности Солнца. На его поверхности время от времени происходят мощные вспышки и выбросы раскаленной плазмы - так называемый солнечный ветер. Этот поток заряженных частиц долетает до Земли за пару дней и врезается в ее магнитное поле.

Поле нашей планеты защищает нас от прямой атаки, но само при этом начинает сильно колебаться. Именно эти возмущения магнитного поля мы и называем магнитной бурей. Чем мощнее солнечный выброс, тем сильнее и дольше будет буря.

Как космическая погода влияет на человека и природу

Космическая погода может влиять на самочувствие людей, хотя чувствительность у всех разная. В дни с магнитными бурями многие жалуются на головные боли, слабость, головокружение и скачки давления. Особенно остро реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимостью. Также может нарушаться сон, появляться раздражительность и снижение работоспособности. Ученые связывают это с тем, что колебания магнитного поля влияют на кровоток и тонус сосудов.

Такие явления также могут нарушать работу спутников и систем связи, из-за чего возможны сбои навигации и радиосвязи. В высоких широтах они вызывают яркие полярные сияния. Также бури влияют на работу электросетей и трубопроводов, создавая в них опасные токи. В целом заметного вреда природе они не наносят, но техника и инфраструктура страдают сильнее всего.

Точные даты для метеозависимых

В этом месяце будет фиксироваться два периода с колебаниями более 4 баллов: 2 и 4 октября, 22 октября. Магнитная буря (G1) возможна во второй день месяца.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Вот 5 простых советов, которые помогут легче перенести магнитные бури: