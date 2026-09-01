Календарь магнитных бурь на сентябрь: неблагоприятные дни и советы метеозависимым
В сентябре метеозависимые смогут выдохнуть. Серьезных изменений в космической погоде не предвидится. Но стоит знать, в какие дни будут легкие колебания магнитосферы, а также как обеспечить себе хорошее самочувствие в такие периоды.
Почему "волнуется" магнитный щит Земли
Магнитные бури рождаются на поверхности Солнца и представляют собой мощную космическую атаку на геомагнитное поле Земли. Все начинается с гигантских вспышек, которые выбрасывают в открытый космос миллиарды тонн раскаленной плазмы и ионизированных частиц. Этот высокоскоростной поток, называемый солнечным ветром, мчится сквозь космическое пространство.
Достигая нашей планеты примерно за одни-двое суток, облако заряженных частиц врезается в невидимый щит Земли - ее магнитосферу. От этого колоссального удара земной щит начинает сжиматься, колебаться и приходить в сильное возмущение. Именно эта резкая деформация магнитного поля планеты и называется магнитной бурей.
Эхо солнечных вспышек: от мигрени и сбоев GPS до полярных сияний
Из-за колебаний магнитного поля у метеозависимых людей может нарушаться тонус сосудов, что приводит к резким скачкам артериального давления. Такие перепады часто провоцируют сильные мигрени, головокружение и ощущение тяжести в висках.
Некоторые медицинские исследования связывают бури с замедлением капиллярного кровотока и повышением вязкости крови. В этот период в организме человека снижается выработка гормона сна мелатонина, из-за чего возникают бессонница, беспричинная тревога и общая усталость.
Во внешнем мире самым красивым следствием бурь становятся полярные сияния, вспыхивающие в верхних слоях атмосферы при столкновении солнечных частиц с газами. Однако для техники этот процесс разрушителен: сильные бури выводят из строя орбитальные спутники и нарушают работу GPS-навигации. На Земле высокочастотные импульсы могут глушить радиосвязь и создавать сильные помехи в сотовых сетях.
Прогноз на сентябрь
За весь месяц ожидаются лишь небольшие колебания магнитосферы, уровень которых превышает 3 балла: 6-7, 13-14, 24 сентября.
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Защита от солнца: чек-лист здоровья в дни геомагнитных бурь
Для минимизации негативного влияния геомагнитных колебаний на организм важно временно снизить общую нагрузку и поддержать сосудистую систему.
- Контролируйте давление: держите под рукой привычные лекарства и регулярно измеряйте артериальное давление.
- Облегчите рацион: исключите жирную, соленую пищу и алкоголь, которые увеличивают вязкость крови и перегружают сердце.
- Соблюдайте питьевой режим: пейте чистую воду или травяные чаи для профилактики головной боли и улучшения кровотока.
- Снизьте нагрузки: замените интенсивные силовые тренировки легкой растяжкой, йогой или прогулкой на свежем воздухе.
- Наладьте сон: ложитесь спать вовремя, предварительно проветрив комнату, чтобы обеспечить мозг достаточным количеством кислорода.
При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу. Будьте здоровы!