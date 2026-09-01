Календарь магнитных бурь на сентябрь: неблагоприятные дни и советы метеозависимым

В сентябре метеозависимые смогут выдохнуть. Серьезных изменений в космической погоде не предвидится. Но стоит знать, в какие дни будут легкие колебания магнитосферы, а также как обеспечить себе хорошее самочувствие в такие периоды.

Почему "волнуется" магнитный щит Земли

Магнитные бури рождаются на поверхности Солнца и представляют собой мощную космическую атаку на геомагнитное поле Земли. Все начинается с гигантских вспышек, которые выбрасывают в открытый космос миллиарды тонн раскаленной плазмы и ионизированных частиц. Этот высокоскоростной поток, называемый солнечным ветром, мчится сквозь космическое пространство.

Достигая нашей планеты примерно за одни-двое суток, облако заряженных частиц врезается в невидимый щит Земли - ее магнитосферу. От этого колоссального удара земной щит начинает сжиматься, колебаться и приходить в сильное возмущение. Именно эта резкая деформация магнитного поля планеты и называется магнитной бурей.

Эхо солнечных вспышек: от мигрени и сбоев GPS до полярных сияний

Из-за колебаний магнитного поля у метеозависимых людей может нарушаться тонус сосудов, что приводит к резким скачкам артериального давления. Такие перепады часто провоцируют сильные мигрени, головокружение и ощущение тяжести в висках.

Некоторые медицинские исследования связывают бури с замедлением капиллярного кровотока и повышением вязкости крови. В этот период в организме человека снижается выработка гормона сна мелатонина, из-за чего возникают бессонница, беспричинная тревога и общая усталость.

Во внешнем мире самым красивым следствием бурь становятся полярные сияния, вспыхивающие в верхних слоях атмосферы при столкновении солнечных частиц с газами. Однако для техники этот процесс разрушителен: сильные бури выводят из строя орбитальные спутники и нарушают работу GPS-навигации. На Земле высокочастотные импульсы могут глушить радиосвязь и создавать сильные помехи в сотовых сетях.

Прогноз на сентябрь

За весь месяц ожидаются лишь небольшие колебания магнитосферы, уровень которых превышает 3 балла: 6-7, 13-14, 24 сентября.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Защита от солнца: чек-лист здоровья в дни геомагнитных бурь

Для минимизации негативного влияния геомагнитных колебаний на организм важно временно снизить общую нагрузку и поддержать сосудистую систему.

Контролируйте давление: держите под рукой привычные лекарства и регулярно измеряйте артериальное давление.

держите под рукой привычные лекарства и регулярно измеряйте артериальное давление. Облегчите рацион: исключите жирную, соленую пищу и алкоголь, которые увеличивают вязкость крови и перегружают сердце.

исключите жирную, соленую пищу и алкоголь, которые увеличивают вязкость крови и перегружают сердце. Соблюдайте питьевой режим: пейте чистую воду или травяные чаи для профилактики головной боли и улучшения кровотока.

пейте чистую воду или травяные чаи для профилактики головной боли и улучшения кровотока. Снизьте нагрузки: замените интенсивные силовые тренировки легкой растяжкой, йогой или прогулкой на свежем воздухе.

замените интенсивные силовые тренировки легкой растяжкой, йогой или прогулкой на свежем воздухе. Наладьте сон: ложитесь спать вовремя, предварительно проветрив комнату, чтобы обеспечить мозг достаточным количеством кислорода.

При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу. Будьте здоровы!