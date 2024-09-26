Календарь магнитных бурь: неблагоприятные дни в октябре 2024 года

Октябрь подарит метеопатам передышку от магнитных бурь прошлого месяца. Но несколько суток все же не порадуют зависимых от солнечной активности. И чтобы это не было неожиданностью, мы подготовили расписание геомагнитных колебаний.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первое возмущение в октябре ожидается 5 и 6 числа (4 балла). Та же ситуация будет 10 октября, а в следующие 2 дня на Землю обрушится магнитная буря уровня G1 (5 баллов). Затем геомагнитная обстановка будет спокойной. Только с 22 числа ожидаются слабые возмущения - около 3 баллов.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря, G2 - умеренная, G3 - сильная, G4 - тяжелая, G5 - экстремально сильная.

Как магнитные бури влияют на человека

Метеозависимые во время магнитных колебаний могут испытывать головные боли, слабость, тошноту. Наблюдаются также скачки артериального давления, проблемы со сном, перепады настроения, обострения хронических заболеваний.

В зоне риска оказываются люди с хроническими заболеваниями. Важный фактор - возраст: у молодых метеочувствительность есть в 10-20 % случаев, в 60 лет - в 40 %, после 70 лет - в 50 % случаев.

Как защитить себя от действия магнитных бурь

Соблюдая этот небольшой список правил, можно снизить воздействие от активности Солнца.

Придерживайтесь здорового образа жизни. Качественное питание и сон, умеренная физическая активность, отсутствие вредных привычек и своевременный отдых - залог хорошего самочувствия. Избегайте стресса. Выполняйте дыхательные упражнения и медитацию для стабильности психического состояния. Помните про хронические заболевания и своевременный прием лекарств. Проконсультируйтесь с врачом. Он может подобрать для вас индивидуальные меры борьбы с эффектом от магнитных бурь.