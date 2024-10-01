Календарь праздников в октябре-2024

Октябрь богат на профессиональные и международные праздники. Какие события будут отмечать белорусы в октябре, узнаете в этой статье.

1 октября

Международный день балета

Все танцовщики балета праздновали свой профессиональный день с 1982 года вместе с другими танцорами 29 апреля. Однако позже все-таки было решено отделить балет от других видов танца и сделать собственный праздник - так и появился Международный день балета, который отмечают 1 октября.

Международный день пожилых людей

День был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1990 году. В Республике Беларусь этот праздник начали отмечать с 1992-го. Он был создан для того, чтобы привлечь внимание к проблемам старшего поколения, показать пожилым людям, что они необходимы обществу.

3 октября

Международный день социального педагога

Учрежден в мае 2009 года в Копенгагене на Международной конференции социальных педагогов. Соцпедагоги работают во всех учреждениях образования Беларуси. На их плечах лежит не одна серьезная задача - помощь молодым людям найти правильный путь в жизни, развитие навыков, формирование у ребенка ответственности перед обществом.

6 октября

День учителя

В Беларуси День учителя отмечают в первое воскресенье октября, в 2024 году этот праздник выпал на 6 число. Профессиональный праздник был утвержден благодаря указу Президента Республики Беларусь под № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". А вообще, праздновать этот день стали еще во времена СССР.

День архивиста

Ежегодно в этот день отмечают свой профессиональный праздник и архивисты. Он появился в честь годовщины основания первого госархива на территории Беларуси - Витебского центрального архива древних актовых книг, начавшего свою работу в далеком 1863 году. Кстати, 6 октября 1994 года также Президент Беларуси подписал Закон "О национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь". Это все и предопределило создание праздника.

10 октября

Всемирный день зрения

Отмечают его во второй четверг октября, в 2024 году этот день выпал на 10-е число. Учредить такой праздник решили во Всемирной организации здравоохранения. Таким образом ВОЗ хотела привлечь внимание общества к проблемам слепоты и глазных заболеваний, а также реабилитации людей, имеющих определенные нарушения зрения.

13 октября

День работников культуры

Во второе воскресенье октября праздник отмечают работники культуры. К этому дню причастны поэты и писатели, актеры и музыканты, художники и руководители творческих групп. Утвержден праздник указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

14 октября

День стандартизации

До 2000 года в Беларуси не было такого праздника. Работники научно-технической общественности отмечали профессиональный праздник, приуроченный ко Всемирному дню стандартизации. В 2000 году он был введен и стал назваться Днем стандартизации.

День матери

В 1996 году в Беларуси выбрали празднование этого дня именно 14-го числа неспроста. В этот день отмечают и православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, которая стала символом самых светлых чувств и безмерной любви к детям. День матери - своеобразная дань глубокого уважения к женщине-матери.

15 октября

День работников фармацевтической и микробиологической промышленности

Фармацевты и микробиологи обрели свой профессиональный праздник 26 марта 1998 года, когда был издан указ Президента Беларуси Александра Лукашенко № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". Благодаря фармацевтической отрасли в Республике Беларусь зарегистрировано уже более 4 тыс. лекарственных средств.

17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

В 1987 году больше 100 тыс. человек вышли на одну из парижских площадей, чтобы почтить память жертв нищеты, насилия и голода. Пришедшие добивались, чтобы нищета была признана нарушением прав человека. 17 октября стало своеобразным днем солидарности с бедствующими.

20 октября

Международный день повара

День повара отмечают в 70 странах мира, в том числе и в Беларуси. Утвержден праздник в 2004 году Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров.

21 октября

День отца

Отмечать праздник в Беларуси стали совсем недавно. Соответствующий Указ № 198 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июня 2022 года. Из-за этого были внесены изменения и в Указ № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". Теперь у белорусов появилась возможность проводить родительскую неделю (14 октября в Беларуси отмечается День матери). Обычно в эту семидневку проводятся мероприятия, посвященные укреплению и поддержке института семьи.

25 октября

День маркетолога

В этот день отмечают профессиональный праздник маркетологи из России, Беларуси и других стран СНГ. Историю праздник ведет со времен СССР. 25 октября 1975 года было создано Управление по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР. Стоит сказать, что праздник в Республике Беларусь официально не утвержден, однако пользу от работы маркетологов трудно не заметить.

27 октября

День автомобилиста и дорожника

Праздник был известен еще с СССР. Однако в суверенной Беларуси Указом Александра Лукашенко от 20 октября 1995 года был учрежден День автомобилиста, который стал отмечаться в последнее воскресенье октября. Дополнен праздник был Указом Президента Беларуси от 26 марта 1998 года. С того времени он официально стал называться Днем автомобилиста и дорожника.

29 октября

Всемирный день борьбы с инсультом