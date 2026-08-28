Календарь праздников в сентябре в Беларуси

Сентябрь в Беларуси - месяц возвращения к учебе школьников и студентов, а еще профессиональных дат, важных исторических и церковных торжеств.

1 сентября

День знаний

Официальное начало учебного года. Традиционно в этот день в школах пройдут линейки, а для первоклассников прозвучит первый звонок.

Факт Не во всем мире 1 сентября ребята идут в школу. В другие дни и месяцы учебный год начинается, к примеру, в Японии, Канаде, ЮАР, Бразилии, Аргентине, США и Индии.

1 сентября переступят порог и студенты колледжей и вузов. Праздник объединит детей, родителей и педагогов по всей Беларуси.

3 сентября

День окончания Второй мировой войны

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. Памятную дату, связанную с завершением Второй мировой войны в 1945 году, чтят 3 сентября. В этот день вспоминают всех, кто участвовал в войне на разных фронтах, и подчеркивают цену победы.

6 сентября

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника)

Профессиональный праздник нефтяников, газовиков и работников топливной отрасли отмечается в первое воскресенье сентября. В 2026 году эта дата совпадает с 6 сентября. В этот день чествуют тех, кто обеспечивает добычу, переработку и поставку энергоресурсов.

Праздник появился во время существования СССР, когда в 1965году начали осваивать месторождения газа и нефти в Западной Сибири.

День белорусской письменности

Это культурный праздник, посвященный белорусскому языку, книге и национальной письменности. Обычно его проводят в первое воскресенье сентября. В городах проходят книжные ярмарки, встречи с писателями, выставки и концерты.

Фото: magnific.com

Каждый год праздник проходит в одном из исторических городов страны. В 2026 году День белорусской письменности будут принимать Костюковичи. О программе мероприятий рассказал председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя)

Это строгий православный праздник, в который вспоминают мученическую смерть Иоанна Крестителя. По приказу правителя Галилеи Ирода Иоанна Предтечу обезглавили. По традиции верующие соблюдают пост, а в храмах проходят богослужения. Также в этот день проводится поминовение усопших воинов.

12 сентября

День сотрудника органов предварительного следствия

Профессиональная дата у работников органов предварительного следствия появилась только в 2016 году. Ее приурочили к созданию в 2011 году Следственного комитета Республики Беларусь.

Фото: sb.by

День сотрудника органов предварительного следствия отмечают те, кто расследует преступления, собирает доказательства и обеспечивает законность. По традиции в этот день в подразделениях СК проходят торжественные мероприятия и награждения наиболее отличившихся сотрудников.

13 сентября

День танкистов

Ежегодно во второе воскресенье сентября (а в 2026-м этот день выпал на 13 число) принимают поздравления танкисты. Профессиональный праздник у них появился в 1946 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны, в честь проявленного героизма во время боевых действий.

Сегодня танковые войска Беларуси - это отдельные танковые и механизированные батальоны отдельных механизированных бригад, способные выполнить любую из поставленных боевых задач.

15 сентября

День библиотек Республики Беларусь

Дату учредил указом Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2001 году. 15 сентября выбрано неслучайно - в этот день основали Национальную библиотеку, которая ранее называлась Библиотекой имени В.И. Ленина и которая была создана в 1922 году.

Фото: pexels.com

15 сентября - праздник не только библиотекарей, но и всех, кто связан с книжным делом.

День мира

Ежегодно 21 сентября планета отмечает Международный день мира. По решению Генеральной Ассамблеи ООН этот день посвящен укреплению идеалов мира, отказу от насилия и прекращению огня в течение суток.

В этот день звучат призывы к общественности объединить усилия ради дружбы, согласия и взаимопонимания. Идеи гуманизма, милосердия и сострадания остаются ориентиром, а мир - главной ценностью и целью человеческой жизни.

17 сентября

День народного единства

Один из главных государственных праздников страны. Установлен в 2021 году и приурочен к воссоединению западных областей Беларуси с БССР в 1939 году, которые отошли в 1921 году польскому государству в результате Рижского мирного договора.

Фото: sb.by

В этот день в Беларуси проходят торжественные мероприятия, концерты и патриотические акции.

20 сентября

День таможенника

Профессиональный праздник сотрудников таможенных органов. Он учрежден в 1996 году и приурочен к годовщине образования Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Отмечают праздник те, кто контролирует перемещение товаров через границу, борется с контрабандой и обеспечивает экономические интересы государства.

День работников леса

Праздник лесников, работников лесного хозяйства и всех, кто связан с охраной и использованием лесных ресурсов. Беларусь - одна из самых лесных стран Европы. Территория страны почти на 40 % покрыта лесами, поэтому этот день имеет особое значение.

Фото: magnific.com

В этот день принимают поздравления лесничие, лесозаготовители, егеря, инженеры лесного хозяйства и другие представители отрасли, заботящиеся о сохранении лесных экосистем.

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

Один из двенадцати великих православных праздников, относящийся к двунадесятым непереходящим (то есть ежегодно празднуется в один и тот же день). Для православных верующих он является одним из самых важных.

Фото: belta.by

В храмах проходят торжественные богослужения. Праздник посвящен рождению девы Марии и считается светлым и радостным днем церковного календаря.

27 сентября

Воздвижение Креста Господня

Еще один праздник из числа двунадесятых непереходящих, установленный в память обретения Креста Господня. В этот день в кафедральных соборах и некоторых монастырях совершается чин воздвижения креста, а верующие вспоминают обретение Честного Креста и его значение в православной традиции.

День машиностроителя

Профессиональный праздник работников машиностроительной отрасли. В Беларуси машиностроение является одной из ключевых промышленных сфер. В этот день чествуют конструкторов, рабочих заводов, инженеров и всех, кто связан с производством техники.

Фото: Пресс-центр БЕЛАЗ

Белорусское государство славится созданием карьерных самосвалов, тракторов, сельскохозяйственной и другой спецтехники. А такие флагманы, как БелАЗ, МАЗ, "Гомсельмаш" известны во многих странах и уголках планеты.