Храм Неба в Пекине: что скрывает уникальный архитектурный комплекс

На юге Пекина расположен Храм Неба. Уникальный архитектурный комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь на протяжении столетий императоры молились о хорошем урожае и процветании государства.

Что представляет собой комплекс сегодня, и какие легенды о нем передавались через поколения, рассказали в проекте "В эфире Китай".

Итак, представим ситуацию. На дворе 15 век, у власти находится династия Мин, и императору Юнлэ снится сон, где некий великан говорит о том, что спасти ситуацию в сельском хозяйстве и призвать дождь поможет только молитва императрицы (засуха была чрезвычайной ситуацией и считалась испытанием сверху). Возник вопрос, где молиться. Долго искали место и в конечном итоге его определили, где сегодня и находится Храм Неба.

Однако природные катаклизмы не главная, хоть и важная причина для постройки подобного комплекса. Император считался сыном неба, и храм позволял поддерживать связь между землей и высшими силами. Все церемонии и обряды, которые здесь проводились, служили духовной опорой и для государя, и для нации в целом.

Храм Неба является древним китайским местом, где совершались жертвоприношения. Поскольку в те времена в Пекине находилась резиденция императора, Храм использовался для молитвенных церемоний, чтобы попросить у небес богатого урожая в следующем году. Это место значимо для китайцев, ведь тогда люди искренне верили в богов и небесного владыку.

Простым людям тогда вход был строго запрещен, а сейчас каждый может прийти сюда и увидеть историко-культурные памятники, прикоснуться к прошлому. К тому же архитектура здесь величественная и воплощает в себе восточную эстетику.

Ключевые алтари соединяет Даньби (Мост Красных Ступеней) - мощеная дорога, под которой вырыт туннель, по которому прогоняли жертвенных животных, чтобы не осквернять священный путь императора. Что интересного, у этого моста и дороги три параллельных пути. Главный - посередине - предназначался для Духа Неба, по нему никому нельзя было ходить. С восточной части шел император, с западной - чиновники и члены императорской семьи. Сзади Храма расположено самое выдающееся здание храмового комплекса - Храм Урожая.

Кстати, в конце 19 века он был полностью разрушен, в него попала молния, однако реставраторы сумели восстановить его по исходному проекту и по уникальной технологии без единого гвоздя.

Храмовый комплекс огромен - его площадь в несколько раз больше запретного города. Кстати, бронировать туда билеты лучше заранее. Особенно красиво в Храме Неба по вечерам, когда солнце садится за горизонт.

Главное фото: pixabay.com