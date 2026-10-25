Китайский экстремал проехал 40 км по воде на мотоцикле и оказался в Книге рекордов Гиннесса

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Китайский экстремал установил мировой рекорд, проехав 40 км по открытой воде на модифицированном мотоцикле вместо лодки. Теперь его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает МИР24.

Путь к этому достижению занял 17 лет. Эксперименты с ездой по воде спортсмен начал в 2009 году, однако первые попытки оказались далеки от желаемого результата. В то время он занимался ремонтом мотоциклов и мечтал проехать на байке по воде хотя бы 26 м. Со временем удалось собрать собственную команду, которая сегодня входит в число лучших на чемпионате мира по супербайку.