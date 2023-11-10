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Когда лучше всего квасить капусту в ноябре 2023 года - важно не упустить момент
Когда лучше всего квасить и мариновать капусту, чтобы она была вкусной и хрустящей? Ведь квашеная капуста - это не просто закуска на зиму, а источник витаминов и полезных веществ. Лучшее время - это осень.В принципе, квасить капусту можно в любое время. Но именно ноябрь - лучший из всех осенних месяцев, так как именно в этот период на полях и в огороде собирают урожай поздних сортов, пишут Белновости.
Однако в старину верили, что капуста получится удачной и будет хорошо храниться, если квасить ее именно на растущую Луну, в первой фазе Луны,так называемой четверти, и особенно в дни, ближайшие к полнолунию. Тогда капуста будет твердой и хрустящей, уверяют многие хозяйки и хозяева.
Так что если вы хотите сделать свои домашние заготовке еще лучше - готовьте их в соответствии с фазами Луны!
Когда квасить капусту по лунному календарю в ноябре 2023 года?
Сначала стоит напомнить, что готовить капусту не советуют во время:
- полнолуния - она может стать пресной и мягкой;
- новолуния - может получиться кислой и плохо храниться;
- спада луны - овощ может не очень просолиться.
Таким образом, благоприятными днями для квашения и маринования капусты в ноябре 2023 года, будутв период с 18 по 25 ноября. Причем идеальными называют 21 и 22 число.