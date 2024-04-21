Когда сажать картофель в Беларуси, называем благоприятные дни по лунному календарю и не только

Когда сажать картофель в Беларуси, какие дни будут лучшими по лунному календарюдля долгого хранения, а когда, чтобы быстро его съесть, пишет 1PROF.BY

Посадкой картофеля белорусские дачники массово занимаются с конца апреля по середину мая. Однако не стоит слепо ориентироваться на даты в календаре, важно учитывать погодные условия. Картошку сажают, когда грунт на глубине 10 см прогрелся хотя бы до +7 градусов. Обычно это происходит, когда среднесуточная температура установилась на отметке +8°C и выше. Учтите, что корни образуются у картофеля только при температуре выше +7°C.

Для посадки картофеля в открытый грунт следует выбрать погожий день. Он может не быть солнечным. Но сажать картошку в дождь или сразу после него определенно нельзя. Дождитесь, чтобы земля хорошенько просохла. Влажность почвы должна быть не выше 75 %. Посадка картофеля при подходящей температуре, но во влажную почву грозит бактериальными болезнями либо ризоктониозом, по-народному черной паршой (опасное грибковое заболевание). Помните, ни подкормки, ни правильный уход не сработают, если изначально посадить картофель неправильно.

Многие дачники при планировании дел в саду и огороде пользуютсялунным посевным календарем. Наиболее подходящие дни для посадки картофеля подбирают, учитывая фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится.

Поскольку в пищу мы употребляем клубни картофеля, находящиеся под землей, посадку овоща планируйте на период убывающей Луны. Это время будет наиболее благоприятным для быстрого укоренения и развития растениями мощной корневой системы.

Знак Зодиака, в котором пребывает Луна в день посадки картошки, не менее важен. Наиболее благоприятными для картофеля считаются Дева, Телец, Козерог. Это знаки Земли, которые дарят растениям силу, устойчивость к холоду, засухе и изменениям климата. Посаженные под этими знаками растения хорошо укореняются, извлекают из почвы максимум полезных веществ, растут сильными и дают обильный урожай, который обычно хорошо хранится.

Также картофель можно сажать, когда Луна пребывает в Скорпионе, Стрельце и Раке. Посаженные в этот период растения быстро и дружно всходят, дают обильный урожай. Вкус плодов будет отличный, но храниться долго они не будут из-за избытка влаги.

Лучшие дни для посадки картофеля по лунному календарю: