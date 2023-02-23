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Когда сеять семена помидоров на рассаду в марте 2023 по лунному календарю
Первый месяц весны - март - оптимальное время для посева семян на рассаду в Беларуси. Некоторые дачники сеют рассаду еще в феврале, но для пересадки в открытый грунт такой поросли нужна теплая и непродуваемая теплица, которая есть далеко не у каждого. Какие дни в мартенаиболее благоприятныедля посева семян помидоров на рассаду по лунному календарю, информирует1prof.by.
Перед посевом на рассаду,обычно отбирают самые крупные и здоровые семена, дезинфицируют их и замачивают.
Для замачивания и обработки семян помидоров на рассаду подбирают дни, когда Луна пребывает в водных знаках Зодиака. Наиболее подходят Рак, Рыбы и Скорпион. Такие дни еще называютднями Листа. Посаженное в этот период растение будет развиваться максимально интенсивно.
Чуть менее удачные дни: 11-12 марта, 20 и 21 марта.
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