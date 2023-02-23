Когда сеять семена помидоров на рассаду в марте 2023 по лунному календарю

Первый месяц весны - март - оптимальное время для посева семян на рассаду в Беларуси. Некоторые дачники сеют рассаду еще в феврале, но для пересадки в открытый грунт такой поросли нужна теплая и непродуваемая теплица, которая есть далеко не у каждого. Какие дни в мартенаиболее благоприятныедля посева семян помидоров на рассаду по лунному календарю, информирует1prof.by.

