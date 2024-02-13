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Красивые поздравления с Днем защитника Отечества: что пожелать папе, дедушке, мужу, коллегам на 23 февраля
Праздник, который отмечается 23 февраля, - тот самый повод, когда нужно сказать спасибо нашим защитникам Отечества. А такие есть практически в каждой семье: кто работает в военной сфере, кто принимал присягу на верность Родине, кто когда-то служил в армии или находится там прямо сейчас. Lenta.ru собрала примеры самых добрых пожеланий, которые помогут от души и небанально поздравить папу, мужа, дедушку, родственников, друзей или коллег.
Кого нужно поздравлять 23 февраля
23 февраля, День защитника Отечества, имеет длинную историю. Отмечать его вРоссииначали в 1919 году. Тогда этот праздник назывался День Красной Армии: в начале 1919 года отметили первую годовщину с момента создания формирования вооруженных сил под названием Рабоче-крестьянская Красная армия. После Великой Отечественной войны дата 23 февраля стала еще более значимой.
В День Советской армии (позже - День Советской армии иВоенно-морского флота) чествовали героев, победивших фашизм. После распада СССР название праздника изменилось, но важность даты и традиция отмечать этот день сохранились. Хотя 23 февраля многие считают чисто "мужским" праздником (в противовес второму гендерному празднику, "женскому" 8 Марта), защитником Отечества может быть и женщина. Мы учли это при составлении поздравлений.
Поздравления для папы
В прозе
Любимый папа, поздравляю с Днем защитника Отечества! Я знаю, что с таким мужчиной, как ты, наша семья может спать спокойно. Ты никогда не дашь в обиду своих родных и, конечно же, свою страну. Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, а все цели реализовывались с наименьшими усилиями!
Папа, в День защитника Отечества хочу поблагодарить тебя не только за то, что ты сделал для страны - а ты отважно служил и трудился, но и за то, сколько сил ты вложил в благополучие нашей семьи! Мы все это очень ценим! Пусть небо над головой всегда будет мирным, пусть ты будешь здоровым, а все остальное обязательно приложится.
Отец, поздравляю с таким важным праздником - с 23 февраля! Ты настоящий защитник своей семьи, рядом с тобой я всегда чувствую себя в безопасности. Спасибо за уверенность, что в случае необходимости я никогда не останусь без помощи и поддержки. Пусть все задуманное обязательно сбывается! Я верю, что тебя ждут только счастливые и светлые дни!
В стихах
1. Папа, с праздником тебя,
С 23 февраля!
Поздравляю от души,
Счастья, мира и любви!
Будь здоров, живи всегда,
Знай, что я люблю тебя.
Пусть исполнятся мечты,
Самый лучший папа - ты!
2. Папа, с праздником тебя!
С Днем защитников страны!
Пусть всегда твои глаза
Будут радости полны.
Пусть здоровье и достаток
Не обходят стороной.
Знай, что ты моя опора,
Ты во всем защитник мой!
3. Папа, милый, дорогой,
Как же я горжусь тобой!
С 23 февраля
Поздравляю, папа, я!
Пусть же ценят тебя люди,
И пусть все у тебя будет.
Будь сильней день ото дня.
Ты же лучший у меня!
Поздравления для дедушки
В прозе
Дедушка, поздравляю с Днем защитника Отечества! Я счастлив(-а), что ты есть в моей жизни! Ты видел военные действия своими глазами, но смог сохранить в себе мудрость, терпимость и доброту. Спасибо тебе за это. Желаю тебе богатырского здоровья и моря любви от родных и близких!
Дорогой дедушка, поздравляю с 23 февраля! Ты пример мужественности и храбрости для каждого в нашей семье. Желаю бодрости духа и успехов во всех начинаниях - да-да, возраст не помеха для того, чтобы начать в жизни что-то новое, не забывай об этом!
Спешу поздравить тебя, дедушка, с Днем защитника Отечества! 23 февраля - важная дата для каждого из нас. Она напоминает о страшных событиях прошлого и настоящего, заставляет нас вновь задуматься о действительно важных ценностях - о семье, любви, заботе о близких. А именно этому ты нас и учил, за что тебе огромное спасибо! Мирного неба над головой!
В стихах
1. В день мужской тебя поздравить
У нас тысячи причин!
И нисколько не лукавя:
Дед - ты лучший из мужчин!
Воспитал детей отлично,
Взял всех внуков "на прицеп".
И желает каждый лично
Тебе много долгих лет!
2. С Днем защитника страны,
Поздравляем тебя, деда!
Ты солдатом был не зря,
За тобой мы ходим следом.
Ведь историй у тебя
В запасе много интересных.
Желаем крепкого здоровья,
И дней лишь радостных, чудесных!
3. С праздником тебя, дедуля,
С Днем защитника страны!
Неба мирного желаю,
Чтобы не было войны.
Никогда не падай духом
И по жизни будь бойцом,
Пусть всегда оплотом счастья
Будет твой уютный дом.
Сил желаю и здоровья,
Лишь на кухне воевать,
Быть по жизни оптимистом,
Никогда не унывать.
Поздравления для мужа
В прозе
Любимый, в этот день, 23 февраля, хочу поздравить тебя и выразить свою благодарность за все, что ты делаешь: и для нашей семьи, и для нашей Родины. Ты моя опора, настоящий пример для детей. Будь счастлив!
Дорогой супруг, поздравляю тебя с Днем защитника Отечества! Оставайся таким же смелым, трудолюбивым и мудрым! Я знаю, что всегда могу на тебя положиться. Спасибо за то, что никогда не обманывал мое доверие, благодаря этому я действительно чувствую себя под защитой!
Милый муж, прими мои поздравления с 23 февраля! Желаю тебе, чтобы ты в своей жизни ни в чем не нуждался, чтобы все, чего ни пожелаешь, быстро сбывалось! А я буду рядом, ведь иногда и тебе самому нужна защита. Ты всегда можешь на меня рассчитывать!
В стихах
1. В февральский праздник вьюжный защитников Отечества
Красным цветом дата в календаре отмечена.
Прими, муж, поздравления с праздником отваги!
Пусть небо будет мирным, сияют ярко флаги!
Здоровья и успехов, творческих побед
Тебе желаю, муж мой, на много долгих лет!
2. Муж - всегда жене защита,
И опора, и плечо.
С Днем защитника, любимый,
Поздравляю горячо!
Оставайся добрым, смелым,
Справедливым и прямым.
Знай, что мною бесконечно
Будешь ты всегда любим.
3. Отечества защитник мой любимый,
Тебе желаю счастья и добра.
И пусть огонь любви неугасимый
Меж мною и тобой горит всегда.
Тебя поздравлю с праздником скорее,
Ты охраняй покой родных людей.
Хочу быть рядом, чтобы посильнее
Прижаться и обнять тебя скорей.
Поздравления для родственников и друзей
В прозе
В День защитника Отечества желаю тебе оставаться такой же женственной, дружелюбной и искренней - несмотря на твою такую непростую профессию! Пусть твоя семья будет надежным тылом, где ты всегда сможешь укрыться от любых тревог. Поздравляю!
С Днем защитника страны! Желаю, чтобы крепость духа не покидала тебя и ты всегда четко видел(-а) свой жизненный путь. Конечно же, пусть он будет легким и преподносит только приятные сюрпризы!
С праздником! С 23 февраля! Пусть не только этот день, но и вся жизнь будут насыщены радостными моментами! Желаю быть бережным(-ой) к себе, ведь защищать других можно только, когда сначала позаботился о себе. Всего самого наилучшего и успехов во всех начинаниях!
В стихах
1. Женский день - 8 Марта,
Так в народе говорят.
У тебя ж другая карта -
Аж два праздника подряд.
Праздник в женских батальонах
Отмечают в феврале.
Ты защитница в погонах,
Ты всегда в большой цене.
И не страшно нам с тобою,
Не боимся мы врага.
Будь всегда сильна душою,
И не дрогнет пусть рука.
2. Мчатся кони, вьется пламя,
Но тебя не напугать.
Крепко женскими руками
Можешь армию сдержать.
Будь защитницей прекрасной,
Меткой, сильной, волевой.
Пусть шагает безопасность
Рядом с радостной тобой.
3. Нынче праздник у тебя,
И тебе желаю я,
Чтобы жизнь была прекрасной,
Солнце - ярким, небо - ясным,
Чтоб удача и везенье
Поднимали настроенье!
Поздравляю я тебя
С 23 Февраля!
Поздравления для коллег
В прозе
С Днем защитника Отечества поздравляю! Будьте опорой - и для всей страны, и для своей семьи! Успешны будьте во всех новых проектах, и пусть любые задумки как можно скорее претворяются в жизнь! Удачи!
Поздравляю с праздником! Чтобы быть защитником, необходимо как минимум хорошее здоровье - чего я вам от души и желаю! Финансовые ресурсы тоже немаловажны - пусть они множатся с каждым месяцем! И, конечно же, желаю побольше преданных друзей, которые в случае чего обязательно придут на помощь.
Хочу поздравить с таким важным праздником - с Днем защитника Отечества! Пусть в жизни будет успех во всех областях: на работе, в семье! И пусть все близкие, любимые люди здоровы и счастливы будут!
В стихах
1. Кто женщин назвал слабым полом,
Тот сроду не видел их в деле,
Во всем этом мире огромном
Защиты не встретить смелее.
На вид так хрупки и невинны,
Цветами засыпать охота,
Но ради покоя Отчизны
Любую исполнят работу.
Желаю я дней самых ясных
И чистого неба над вами,
Пусть будни наполнятся счастьем,
Любовью, теплом, чудесами!
2. Коллег-мужчин сегодня будем поздравлять,
И поздравления, конечно, не случайны,
Ведь лучший праздник - 23 февраля -
Мы, по традиции, все вместе отмечаем!
Проблемы, трудности нам с вами не страшны,
Любой из вас - умен, талантлив и активен,
Мы в этот день сказать вам искренне должны -
Как хорошо, что есть мужчины в коллективе!
3. С 23 февраля,
С праздником отважных!
Дома ждут тебя всегда -
Это очень важно.
Пусть, в согласии с судьбой,
Будет жизнь прекрасна.
И любовь будет с тобой,
И тепло, и счастье!
Фото из открытых источников
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