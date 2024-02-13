Красивые поздравления с Днем защитника Отечества: что пожелать папе, дедушке, мужу, коллегам на 23 февраля

Праздник, который отмечается 23 февраля, - тот самый повод, когда нужно сказать спасибо нашим защитникам Отечества. А такие есть практически в каждой семье: кто работает в военной сфере, кто принимал присягу на верность Родине, кто когда-то служил в армии или находится там прямо сейчас. Lenta.ru собрала примеры самых добрых пожеланий, которые помогут от души и небанально поздравить папу, мужа, дедушку, родственников, друзей или коллег.

Кого нужно поздравлять 23 февраля





23 февраля, День защитника Отечества, имеет длинную историю. Отмечать его вРоссииначали в 1919 году. Тогда этот праздник назывался День Красной Армии: в начале 1919 года отметили первую годовщину с момента создания формирования вооруженных сил под названием Рабоче-крестьянская Красная армия. После Великой Отечественной войны дата 23 февраля стала еще более значимой.

В День Советской армии (позже - День Советской армии иВоенно-морского флота) чествовали героев, победивших фашизм. После распада СССР название праздника изменилось, но важность даты и традиция отмечать этот день сохранились. Хотя 23 февраля многие считают чисто "мужским" праздником (в противовес второму гендерному празднику, "женскому" 8 Марта), защитником Отечества может быть и женщина. Мы учли это при составлении поздравлений.

Поздравления для папы





В прозе

Любимый папа, поздравляю с Днем защитника Отечества! Я знаю, что с таким мужчиной, как ты, наша семья может спать спокойно. Ты никогда не дашь в обиду своих родных и, конечно же, свою страну. Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, а все цели реализовывались с наименьшими усилиями! Папа, в День защитника Отечества хочу поблагодарить тебя не только за то, что ты сделал для страны - а ты отважно служил и трудился, но и за то, сколько сил ты вложил в благополучие нашей семьи! Мы все это очень ценим! Пусть небо над головой всегда будет мирным, пусть ты будешь здоровым, а все остальное обязательно приложится. Отец, поздравляю с таким важным праздником - с 23 февраля! Ты настоящий защитник своей семьи, рядом с тобой я всегда чувствую себя в безопасности. Спасибо за уверенность, что в случае необходимости я никогда не останусь без помощи и поддержки. Пусть все задуманное обязательно сбывается! Я верю, что тебя ждут только счастливые и светлые дни!

В стихах

1. Папа, с праздником тебя,

С 23 февраля!

Поздравляю от души,

Счастья, мира и любви!

Будь здоров, живи всегда,

Знай, что я люблю тебя.

Пусть исполнятся мечты,

Самый лучший папа - ты!

2. Папа, с праздником тебя!

С Днем защитников страны!

Пусть всегда твои глаза

Будут радости полны.

Пусть здоровье и достаток

Не обходят стороной.

Знай, что ты моя опора,

Ты во всем защитник мой!

3. Папа, милый, дорогой,

Как же я горжусь тобой!

С 23 февраля

Поздравляю, папа, я!

Пусть же ценят тебя люди,

И пусть все у тебя будет.

Будь сильней день ото дня.

Ты же лучший у меня!

Поздравления для дедушки





В прозе

Дедушка, поздравляю с Днем защитника Отечества! Я счастлив(-а), что ты есть в моей жизни! Ты видел военные действия своими глазами, но смог сохранить в себе мудрость, терпимость и доброту. Спасибо тебе за это. Желаю тебе богатырского здоровья и моря любви от родных и близких! Дорогой дедушка, поздравляю с 23 февраля! Ты пример мужественности и храбрости для каждого в нашей семье. Желаю бодрости духа и успехов во всех начинаниях - да-да, возраст не помеха для того, чтобы начать в жизни что-то новое, не забывай об этом! Спешу поздравить тебя, дедушка, с Днем защитника Отечества! 23 февраля - важная дата для каждого из нас. Она напоминает о страшных событиях прошлого и настоящего, заставляет нас вновь задуматься о действительно важных ценностях - о семье, любви, заботе о близких. А именно этому ты нас и учил, за что тебе огромное спасибо! Мирного неба над головой!

В стихах

1. В день мужской тебя поздравить

У нас тысячи причин!

И нисколько не лукавя:

Дед - ты лучший из мужчин!

Воспитал детей отлично,

Взял всех внуков "на прицеп".

И желает каждый лично

Тебе много долгих лет!

2. С Днем защитника страны,

Поздравляем тебя, деда!

Ты солдатом был не зря,

За тобой мы ходим следом.

Ведь историй у тебя

В запасе много интересных.

Желаем крепкого здоровья,

И дней лишь радостных, чудесных!

3. С праздником тебя, дедуля,

С Днем защитника страны!

Неба мирного желаю,

Чтобы не было войны.

Никогда не падай духом

И по жизни будь бойцом,

Пусть всегда оплотом счастья

Будет твой уютный дом.

Сил желаю и здоровья,

Лишь на кухне воевать,

Быть по жизни оптимистом,

Никогда не унывать.

Поздравления для мужа





В прозе

Любимый, в этот день, 23 февраля, хочу поздравить тебя и выразить свою благодарность за все, что ты делаешь: и для нашей семьи, и для нашей Родины. Ты моя опора, настоящий пример для детей. Будь счастлив! Дорогой супруг, поздравляю тебя с Днем защитника Отечества! Оставайся таким же смелым, трудолюбивым и мудрым! Я знаю, что всегда могу на тебя положиться. Спасибо за то, что никогда не обманывал мое доверие, благодаря этому я действительно чувствую себя под защитой! Милый муж, прими мои поздравления с 23 февраля! Желаю тебе, чтобы ты в своей жизни ни в чем не нуждался, чтобы все, чего ни пожелаешь, быстро сбывалось! А я буду рядом, ведь иногда и тебе самому нужна защита. Ты всегда можешь на меня рассчитывать!

В стихах

1. В февральский праздник вьюжный защитников Отечества

Красным цветом дата в календаре отмечена.

Прими, муж, поздравления с праздником отваги!

Пусть небо будет мирным, сияют ярко флаги!

Здоровья и успехов, творческих побед

Тебе желаю, муж мой, на много долгих лет!

2. Муж - всегда жене защита,

И опора, и плечо.

С Днем защитника, любимый,

Поздравляю горячо!

Оставайся добрым, смелым,

Справедливым и прямым.

Знай, что мною бесконечно

Будешь ты всегда любим.

3. Отечества защитник мой любимый,

Тебе желаю счастья и добра.

И пусть огонь любви неугасимый

Меж мною и тобой горит всегда.

Тебя поздравлю с праздником скорее,

Ты охраняй покой родных людей.

Хочу быть рядом, чтобы посильнее

Прижаться и обнять тебя скорей.

Поздравления для родственников и друзей





В прозе

В День защитника Отечества желаю тебе оставаться такой же женственной, дружелюбной и искренней - несмотря на твою такую непростую профессию! Пусть твоя семья будет надежным тылом, где ты всегда сможешь укрыться от любых тревог. Поздравляю! С Днем защитника страны! Желаю, чтобы крепость духа не покидала тебя и ты всегда четко видел(-а) свой жизненный путь. Конечно же, пусть он будет легким и преподносит только приятные сюрпризы! С праздником! С 23 февраля! Пусть не только этот день, но и вся жизнь будут насыщены радостными моментами! Желаю быть бережным(-ой) к себе, ведь защищать других можно только, когда сначала позаботился о себе. Всего самого наилучшего и успехов во всех начинаниях!

В стихах

1. Женский день - 8 Марта,

Так в народе говорят.

У тебя ж другая карта -

Аж два праздника подряд.

Праздник в женских батальонах

Отмечают в феврале.

Ты защитница в погонах,

Ты всегда в большой цене.

И не страшно нам с тобою,

Не боимся мы врага.

Будь всегда сильна душою,

И не дрогнет пусть рука.

2. Мчатся кони, вьется пламя,

Но тебя не напугать.

Крепко женскими руками

Можешь армию сдержать.

Будь защитницей прекрасной,

Меткой, сильной, волевой.

Пусть шагает безопасность

Рядом с радостной тобой.

3. Нынче праздник у тебя,

И тебе желаю я,

Чтобы жизнь была прекрасной,

Солнце - ярким, небо - ясным,

Чтоб удача и везенье

Поднимали настроенье!

Поздравляю я тебя

С 23 Февраля!

Поздравления для коллег





В прозе

С Днем защитника Отечества поздравляю! Будьте опорой - и для всей страны, и для своей семьи! Успешны будьте во всех новых проектах, и пусть любые задумки как можно скорее претворяются в жизнь! Удачи! Поздравляю с праздником! Чтобы быть защитником, необходимо как минимум хорошее здоровье - чего я вам от души и желаю! Финансовые ресурсы тоже немаловажны - пусть они множатся с каждым месяцем! И, конечно же, желаю побольше преданных друзей, которые в случае чего обязательно придут на помощь. Хочу поздравить с таким важным праздником - с Днем защитника Отечества! Пусть в жизни будет успех во всех областях: на работе, в семье! И пусть все близкие, любимые люди здоровы и счастливы будут!

В стихах

1. Кто женщин назвал слабым полом,

Тот сроду не видел их в деле,

Во всем этом мире огромном

Защиты не встретить смелее.

На вид так хрупки и невинны,

Цветами засыпать охота,

Но ради покоя Отчизны

Любую исполнят работу.

Желаю я дней самых ясных

И чистого неба над вами,

Пусть будни наполнятся счастьем,

Любовью, теплом, чудесами!

2. Коллег-мужчин сегодня будем поздравлять,

И поздравления, конечно, не случайны,

Ведь лучший праздник - 23 февраля -

Мы, по традиции, все вместе отмечаем!

Проблемы, трудности нам с вами не страшны,

Любой из вас - умен, талантлив и активен,

Мы в этот день сказать вам искренне должны -

Как хорошо, что есть мужчины в коллективе!

3. С 23 февраля,

С праздником отважных!

Дома ждут тебя всегда -

Это очень важно.

Пусть, в согласии с судьбой,

Будет жизнь прекрасна.

И любовь будет с тобой,

И тепло, и счастье!

