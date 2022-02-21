Курс на позитив: как справиться со стрессом и сохранить ментальное здоровье

Чрезмерное беспокойство и стресс могут способствовать развитию некоторых болезней сердца, ослабить иммунную систему. Психологические проблемы также повышают вероятность неправильного поведенческого выбора, что проявляется, например, в пристрастии к курению, злоупотреблении алкоголем. О том, как с ними справиться - в нашей статье.

Существует тесная взаимосвязь между психикой и физическим состоянием человека. Чувство тревоги, постоянные стрессы и переживания могут привести к ухудшению здоровья. Поэтому за своим ментальным здоровьем нужно следить так же внимательно, как и за физическим состоянием. Как это правильно делать, рассказала руководитель Городского центра здоровья в Минске врач-валеолог Снежана Кавриго.

Факт Люди, которые заботятся о психическом здоровье, как правило, достигают больших успехов в профессиональной и личной сферах.

Психическое здоровье важно в плане коммуникации, в первую очередь в семье, так как позволяет поддерживать здоровую атмосферу в кругу близких людей. А еще психически здоровые люди более устойчивы к влиянию негативных социальных факторов и менее склонны к формированию вредных привычек. Когда человек свободен от депрессии, тревоги, чрезмерного напряжения и беспокойства, он живет полноценной жизнью, способен получать удовольствие и в полной мере реализовать свой потенциал.

10 признаков нарушения психического здоровья

Симптомами нарушения ментального здоровья являются такие факторы, как:

Психическое здоровье зависит оттемперамента человека (индивидуальных психологических характеристик личности), уровня его восприятия, порога эмоциональной болевой чувствительности, психологического здоровья (зависит от информационного насилия).Также психическое здоровье зависит от внешних факторов, например, социальной экологии.





Существенное воздействие на психическое здоровье оказывают информационное насилие, психогигиена умственного труда и психогигиена обучения, межличностные отношения. Но, пожалуй, самое большое влияние оказывает СТРЕСС, вернее, отношение к нему.

Как сохранить свое психическое здоровье

Стратегий самопомощи много. Есть очень сложные, на выполнение которых не все могут найти время и возможности. А есть и простые в реализации способы позаботиться о своем внутреннем мире. Но учтите, подобная забота должна стать привычкой - тем, что вы будете реально делать изо дня в день.

Соблюдайте режим дня.Если вы не будете полноценно отдыхать и высыпаться, ваша нервная система будет работать буквально на износ, что приведет к сбоям. Чтобы этого избежать, ложитесь и вставайте в одно и то же время, спите не менее восьми часов в сутки, соблюдайте баланс труда и отдыха, не переутомляйтесь. Если ваш организм настроится на определенный режим, он будет работать слаженно, соответственно, нормализуется функционирование всех его важных систем, в том числе нервной.

Следите за своим состоянием и периодически устраивайте себе дни отдыха (настоящего отдыха). Вы сами знаете, когда в бесконечном потоке дел, задач и дедлайнов нужно выдохнуть и дать себе возможность отдохнуть. Кроме того, после небольшой паузы у вас появятся силы, чтобы глубже погрузиться в рабочий процесс.

Несмотря на то, что преимущества такого психологического детоксаочевидны, мы почему-то чувствуем себя эгоистами и лентяями при одной только мысли об отдыхе. Чтобы избежать подобных угрызений совести, отнеситесь к такому выходному как к профилактике, взяв один "здоровый день", чтобы подзарядиться. Вы даете своему организму (в том числе иммунной системе) время наверстать упущенное и предотвратить вполне реальный "больнойдень" в будущем.

Правильно и сбалансированно питайтесь. Состояние и работа нервной системы напрямую зависят от употребляемой пищи, а также содержащихся в ней полезных веществ. Особенно полезны для психического здоровья витамины группы В, цинк, селен, полиненасыщенные жирные кислоты. Употребляйте больше зелени и зеленых овощей, злаков, морепродуктов и морской рыбы, фруктов. А вот от алкоголя, жирного, сладкого, мучного, жареного и маринованного по возможности лучше отказаться.

Старайтесь минимизировать негативные воздействия. Если вы сентиментальный человек, вам лучше избегать разговоров на болезненные для вас темы, не читать и не смотреть криминальные новости, а также жестокие фильмы.

Откажитесь от алкоголя, если чувствуете себя плохо каждый раз, когда выпиваете. Если понимаете, что пьете только для того, чтобы справиться с перманентным беспокойством или заглушить внутренний голос, сигнализирующий о неразрешенной проблеме, то самое время задуматься.

Подумайте о вещах, которыми вы наслаждаетесь только во время отпуска, и введите их в свою повседневную жизнь. В отпуске мы, как правило, относимся ко всему проще и легче - не моргнув глазом заменяем спортзал на плавание или прогулку, ужинаем вместе с друзьями в кафе или неожиданно отправляемся в какое-нибудь путешествие. А еще мы не проверяем почту, потому что заблаговременно установили автоответ и перевели телефон в авиарежим. А что, если добавить щепотку этого безмятежного настроения в свою обычную жизнь? Например, позволить себе вместо тренировки в фитнес-клубе отправиться на пробежку по центру города или установить на телефоне режим "не беспокоить" после работы. Конечно, подобные меры не являются заменой полноценного отпуска, но они помогут вам выиграть немного времени и чуть-чуть разрядить обстановку.

Ищите поддержку и помощь. Обеспечить ее могут родные, друзья или просто незнакомцы на тематическом форуме в интернете. Важно понимать, что если с вами случится кризис, вы знаете, с кем можно поговорить, и точно не останетесь одни. Также всегда можно обратиться за квалифицированной помощью к психологам или психотерапевтам.

Как избежать нервного расстройства после перенесенного коронавируса

В нынешних реалиях быть эмоционально устойчивым крайне тяжело. Ученые утверждают, что каждый третий, переболевший COVID-19, страдает от нервного или психического расстройства. Как же не пасть духом во время пандемии коронавирусной инфекции?

1. Очень важно бережно относиться к себе. Не ставьте высоких целей - скорее всего, ваша продуктивность будет ниже, чем обычно. И это нормально, так как большая часть ваших ресурсов уходит на то, чтобы успокаивать себя. Даже если вы этого не замечаете, но настороженность, контроль за соблюдением более жестких правил гигиены, постоянное внимание к здоровью (своему, окружающих, близких) очень утомляют. Поэтому важно не упрекать себя, если вы понимаете, что стало трудно делать что-то привычное. Наоборот, нужно поберечь себя и просто переждать, пережить этот период.

2. В повседневной жизни мы часто не замечаем и воспринимаем как должное то количество общения, которое у нас есть. А в момент вынужденной изоляции его отсутствие воспринимается особенно остро. Сейчас важно позаботиться о себе и в этой сфере, специально организовать себе общение. Используйте средства интернет-технологий для общения с друзьями и близкими.





3. Кроме долгосрочных планов ощущение определенности и опоры в жизнь вносят и краткосрочные планы. Стройте планы на несколько дней вперед. Продумывайте, когда и с кем вы созвонитесь, что сделаете. Сюда может относиться и составление меню, поиск упражнений для зарядки.

4. Очень непросто жить в постоянном ощущении готовности реагировать на опасность. Поэтому важно сделать для себя как можно более приятной именно обыденную сторону жизни, обращать на нее больше внимания, заботиться о ней. Постарайтесь прислушаться к себе, ведь то, что может подходить другим людям, не обязательно так же будет действовать на вас. И это совершенно нормально.