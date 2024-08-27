Лучшие охранники: 10 пород собак для частного дома

Если вы живете в частном доме, то собака станет для вас верным другом и надежным сторожем. Какие породы подойдут для охраны частного дома, читайте в этой статье.

Выбирая четвероногих друзей для охраны дома, можно не беспокоиться за безопасность своего жилья даже, когда вы уезжаете в отпуск. Но какую собаку выбрать для частного дома? Сделали для вас подборку из 10 пород.

1. Немецкая овчарка





Эта собака хорошо подходит для охраны дома. Она легко поддается обучению, сочетает такие качества как ум, дисциплинированность и энергичность. Так как ранее порода в качестве пастуха, то она очень хорошо подходит для охраны территории. Если уделять достаточно внимания дрессировке овчарки, то она не проявит агрессии к гостям и незнакомым людям.

2. Ротвейлер





Собаки этой породы считают своей главной задачей охранять хозяина. Они легко поддаются дрессировке и быстро запоминают новую информацию. Они доброжелательны ко всем домочадцам, но могут проявлять агрессию к незнакомцам. Поэтому важно с раннего возраста социализировать и воспитывать.

3. Доберман





Доберманы очень умны и сообразительны. К дрессировке такой породы стоит приступать с раннего возраста, чтобы они не были агрессивными. Они очень преданны своим хозяевам, всегда слушаются и четко выполняют команды. Имея такого пса, вы можете не беспокоиться за свой дом и сохранность ценных вещей.

4. Ризеншнауцер





У таких собак достаточно хорошее здоровье, острый слух и зрение, поэтому они прекрасно подходят для роли охранника. Они быстро обучаются командам и очень уравновешенны. Они хорошо ладят с другими животными и маленькими детьми. А вот нежданных гостей они не любят, поэтому до последнего будут охранять ваш дом.

5. Алабай (среднеазиатская овчарка)





Алабаи очень терпеливы и спокойны. Они могут достигать больших размеров, у них хорошо развита мускулатура, что позволяет быть собакам более выносливыми. Дрессировать такую породу нужно с маленького возраста, лучше обращаться к специалистам, так как алабаи могут быть очень упрямы при обучении командам. Они хорошо ладят с домочадцами, а к незнакомцам относятся с осторожностью.

6. Комондор (венгерская овчарка)





Как и немецкие овчарки, комондор относится к пастушьей породе, благодаря чему у собак прослеживаются сторожевые качества. Они очень любят маленьких детей, с добротой относятся к хозяевам. При этом комондоры отлично справляются с ролью охранника, они не будут атаковать первыми без причины, но, почувствовав опасность, незамедлительно начнут защищать территорию.

7. Тибетский мастиф





Шерсть тибетских мастифов в области шеи напоминает львиную гриву. А большие размеры, мощные лапы и атлетическое телосложение делают из них прекрасных охранников. Они проявляют преданность к своему хозяину, но такие собаки не очень ласковые. Начинать тренировать тибетских мастифов стоит еще щенками, так как они могут быть упрямыми. о нежданных гостях собаки предупреждают своего хозяина громким лаем.

8. Акита-ину





Акита-ину выводилась в Японии и была предназначена конкретно сторожевой работы. Бдительность и выносливость позволяют им работать и днем и ночью, но они не будут лаять без причины. Их бывает сложно тренировать из-за особенностей характера, но процесс дрессировки нужно начинать как можно раньше, чтобы собаки не были чрезмерно агрессивны к незнакомцам.

9. Кавказская овчарка





Кавказские овчарки обладают густой шерстью и плотным подшерстком, благодаря чему хорошо переносят даже самые суровые зимы. Для должной дрессировки такой породы стоит обратиться к кинологу, так как кавказские овчарки должны признать в хозяине лидера, чтобы начать ему подчиняться. Они с осторожностью относятся к незнакомцам, но для домочадцев остается самым преданным другом.

10. Московская сторожевая





Псы этой породы имеют внушительные размеры и выглядят устрашающе. Но хозяевам нечего бояться, потому что для "своих" собаки становятся верными друзьями. У них почти отсутствует страх, благодаря чему они становятся хорошими охранниками, также собаки хорошо поддаются дрессировке.

Хорошо изучите характеристики пород, прежде чем брать собаку на пост сторожа. Ведь для них нужно будет создать подходящие условия проживания и уделять много времени дрессировке. Но главное заботьтесь о своем четвероногом друге и любите его.