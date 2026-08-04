Маньчжурский орех и орешниковая соня: как ученые сохраняют биоразнообразие Нацпарка "Нарочанский"

Фото: Минское областное объединение профсоюзов

Дендросад - настоящее украшение всего Национального парка "Нарочанский". Здесь сохранены природные экосистемы (лесные, водные, луговые), которые органично вписались в существующий ландшафт - болота, дубрава, ясенник, березняк.

К белорусскому биоразнообразию в дендросаде подсажены и экзотические растения согласно геоботаническому зонированию. Ученые из НАН Беларуси на стадии создания дендрария сыграли ключевую роль в формировании коллекции. Большинство растений посажено из питомника Минского ботанического сада, поэтому дендропарк в "Нарочанском" является вторичной интродукцией. Сотрудники дендросада совместно с учеными из белорусской Академии наук осуществляют проекты по сохранению старовозрастной дендрофлоры Северо-Западного региона. После многочисленных войн XX века, прокатившихся через территорию Беларуси, сохранить генетику таких деревьев для потомков - основная задача.

"В дендропарке представлены растения в основном трех континентов, но зонирование сделано по секторам - Европа, Сибирь, Крым, Кавказ, Средняя Азия, Северная Америка, Дальний Восток, единичные растения из Африки и Австралии", - перечислила заведующая дендросадом Национального парка "Нарочанский" Татьяна Станкевич в "Актуальном интервью".

Здесь, несмотря на наличие экзотических видов, гордятся белорусским. На территории парка произрастают ели, которые особенно привлекают жителей Российской Федерации. Казалось бы, в большой стране есть свои бескрайние леса, но белорусские елки их поражают не меньше. Да, экзоты подкупают своей необычностью. Например, орехи маньчжурские, катальпы.

"Экологическое просвещение - основное, чем занимается дендросад и Национальный парк "Нарочанский". Дендрарий находится на перешейке между двумя озерами - Нарочь и Мястро. Здесь мягкий микроклимат, а почвенные условия благоприятные. Кроме того, аборигенные деревья - ели, дубы, березы - защищают молодые завозные растения", - отметила собеседница.

Помимо растений, в дендропарке обитают и животные - семья бобров минимум из восьми особей, лисы, енотовидные собаки, орешниковые сони, белки, куницы, рыси, а в пруду появляются ондатры и ужи.