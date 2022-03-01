Масленица-2023: рецепты идеальных блинов и секреты их приготовления

Масленичная неделя проходит с 20-26 февраля, а значит, наши столы должны украсить стопки золотистых блинов, блинчиков и оладий.

Чтобы лакомиться ими всю неделю и не заскучать, делимся вкусными рецептами блинов на Масленицу, раскрываем хитрости приготовления, рассказываем, чем начинить блины, чтобы удивить и порадовать своих домашних.

Блины на кефире





Вам понадобятся:

Приготовление

Разбейте в чашу 2 яйца, добавьте немного соли. Взбивайте все до очень пышной пены. Затем небольшой струйкой, продолжая взбивать, влейте стакан кипятка и медленно введите кефир (1 стакан).

Теперь просейте в чашу муку и соду, взбейте . Муку просеивайте постепенно, не всю сразу, чтобы получить жидкое блинное тесто.

Дайте тесту постоять 5-10 минут, добавьте 2 ст. л. растительного масла и выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде (это важно, если хотите получить их ажурными, в дырочки). Каждый блинчик смажьте растопленным сливочным маслом.

Блины на кипятке





Вам понадобятся:

Приготовление

В большой миске взбейте миксером яйца, соль, сахар. Всыпьте муку и добавьте теплое молоко, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. В это время поставьте блинную сковороду на плиту нагреваться.

В тесто влейте кипяток и тщательно перемешайте миксером. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. По консистенции тесто получается более жидким, чем привычное блинное.

Сразу приступайте к выпеканию блинов на большом огне. Выливайте половником тесто на сковороду и распределяйте по ней круговыми движениями. Блины должны покрыться множеством дырочек. Если этого не произошло, добавьте еще немного кипятка в тесто.

Когда край блина зарумянится, его нужно перевернуть и обжаривать с другой стороны совсем недолго, примерно 20-30 секунд. Готовый блин выложите на тарелку и смажьте растопленным сливочным маслом. Подавать к столу такие блины нужно горячими.

Блины на воде





Вам понадобятся:

Приготовление

Смешивайте яйцо, соль и сахар. Добавьте просеянную муку. Взбивая миксером, подливайте порционно воду. Взбивайте тесто до отсутствия комочков. Добавьте столовую ложку растительного масла. Поставьте сковороду на средний огонь и слегка смажьте ее маслом. Обжаривайте блины с двух сторон до золотистого цвета.

Блины на дрожжах





Вам понадобятся:

Приготовление

Смешайте дрожжи с мукой, добавьте теплое молоко. Хорошо перемешайте и накройте полотенцем. Дайте тесту подняться в теплом месте в течение часа.

Яйца взбейте в пену, добавьте сахар, соль и сметану, еще раз взбейте и смешайте с опарой. Дайте тесту подняться в течение 25-30 минут.

Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Выпекайте блины с двух сторон, каждый смазывайте сливочным маслом.

Толстые блины





Вам понадобятся:

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Добавьте половину кефира и соду, хорошенько взбейте и оставьте на несколько минут.

Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая. Влейте оставшийся кефир и перемешайте тесто до однородной консистенции. Добавьте растительное масло.

Готовьте блины на сухой сковороде на среднем огне. Обжаривайте их до золотистого цвета с обеих сторон.

Кислые блины





Вам понадобятся:

Приготовление

Прокисшее молоко подогрейте. В глубокую миску влейте 150 мл молока, добавьте дрожжи, 0,5 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Все хорошо перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Когда опара увеличится в объеме в 1,5-2 раза, в другой миске взбейте яйца с солью и оставшимся сахаром. Влейте 400 мл прокисшего молока, растительное масло и все хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте муку.

Замесите достаточно густое тесто. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на час. По истечении времени перемешивайте тесто, накройте его и оставьте еще на 20 минут. Тесто должно получится густым. Влейте в него оставшееся молоко, перемешайте и оставьте еще на 15 минут.

На смазанную маслом сковороду порционно наливайте тесто и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Складывайте их стопкой, смазывая сливочным маслом. Кислые блины получаются очень вкусными!

Блины без яиц





Вам понадобятся:

Приготовление

Соедините муку с сахаром, солью и ванилином. Понемногу вливайте молоко, перемешивая до однородной консистенции. Добавьте в готовое тесто масло и оставьте на 20 минут.

Раскалите сковороду, смазанную маслом. Равномерно распределите по ней тесто и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Блинчики на ряженке с какао





Вам понадобятся:

Приготовление

Ряженку смешайте с сахаром. Вбейте яйцо и еще раз перемешайте. Добавьте какао-порошок. Хорошенько размешайте, чтобы не было комочков. Добавьте соду и муку. Тесто должно получиться достаточно густым, как жирная сметана.

На разогретую и смазанную маслом сковороду ложкой выкладывайте небольшое количество теста и обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны.

Блинный торт





Для теста:

Для крема:

Приготовление

К яйцам добавьте немного соли и взбейте до очень пышной пены. Затем медленной струйкой, продолжая взбивать, влейте кипяток, после медленно введите кефир, всыпьте просеянную муку и соду.

Готовому тесту дайте постоять 10 минут, добавьте растительное масло и выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде.

Приготовьте крем. Для этого в чашу миксера влейте охлажденные сливки. Взбивайте на средней скорости, постепенно ее увеличивая. Как только сливки начнут густеть, всыпьте сахарную пудру и продолжайте взбивать до плотных пиков.

Готовые блины смажьте кремом и уложите стопкой в виде торта. По желанию украсьте ягодами и фруктами.

Блинчики с печенью







Испеките тонкие блины по одному из рецептов нашей подборки и начините их специально приготовленной смесью.

Вам понадобятся:

Приготовление

Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками. Печень отварите до готовности и пропустите через мясорубку.

Морковь натрите на терке, лук мелко нашинкуйте. Переложите овощи на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Обжаривайте морковь и лук до румяного цвета. Затем добавьте печень и яйца. Жарьте до размягчения овощей. Добавьте соль и перец, накройте сковороду крышкой и дайте начинке настояться 5 минут.

Распределите начинку по блинам, аккуратно заверните их и подавайте к столу. При желании можете обжарить их до румяной корочки на сковороде.

Блины с курицей





Испеките тонкие блины по одному из приведенных в статье рецептов и начините описанным ниже составом.

Вам понадобятся:

Приготовление

Филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте тонкими полосками. Луковицу нарежьте кубиками и обжарьте на растопленном сливочном масле до золотистого цвета и мягкости.

Натрите сыр, а чеснок измельчите. К готовому луку добавьте нарезанное куриное филе, тертый сыр и подготовленный чеснок. Томите на огне 3-4 минуты и выключите нагрев.

Добавьте сметану и нашинкованный зеленый лук, хорошо перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Готовую начинку заверните в блины. Обжарьте их до румяной корочки с обеих сторон.

Блины с мясом





Испеките тонкие блины и заверните в них мясную начинку, приготовленную о описанному ниже рецепту.

Вам понадобятся:

Приготовление

Пропустите через мясорубку свинину с луковицей. Полученный фарш обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Добавьте консервированную фасоль, мясной бульон, томатную пасту и тушите до полного выпаривания жидкости. Готовую начинку выложите на блины, сверните и подавайте к столу. При желании их можно обжарить на смазанной растительным либо сливочным маслом сковороде.

Блины с тыквой и мягким сыром





Такая начинка для блинов понравится тем, кто любит необычное сочетание вкусов.

Вам понадобятся:

Приготовление

Нарежьте сырую тыкву небольшими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте полстакана воды и тушите в течение 10 минут, пока тыква не станет мягкой. Слейте лишнюю жидкость.

Добавьте к тыкве мелко порубленную зелень и натертый мягкий сыр, тщательно перемешайте. Выложите смесь на тонкие блины и сверните их в конвертики.

Блины с творогом





Приготовьте тонкие блины по любому из описанных выше рецептов и начините их нежнейшей творожно-йогуртовой смесью.

Вам понадобятся:

Приготовление

В глубокой чаше смешайте творог, йогурт, обычный и ванильный сахар. Взбейте массу миксером.

Распределите начинку по блинам, по желанию добавьте любые фрукты или варенье и подавайте к столу. А можно убрать блины на несколько часов в холодильник - они как следует пропитаются и станут еще вкуснее.

Секреты приготовления идеальных блинов

Уверены, что у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт блинов, но даже и его можно улучшить. Например, приготовить блины красивого золотистого цвета поможет наличие сахара в тесте.

Чтобы получились пышные блины, дрожжевое тесто лучше замешать на смеси из молока и воды.

Молоко, яйца, мука, сахар, соль и масло - стандартный набор ингредиентов. Желательно, чтобы все они были комнатной температуры.

Муку для блинов лучше выбирать высшего сорта. Очень важно, чтобы в ней было достаточно клейковины, благодаря чему блины не будут рваться во время выпекания.



во время выпекания. Повара рекомендуют брать самые свежие яйца и хорошо взбивать их перед смешиванием с остальными ингредиентами. Так блинчики получатся более пышными .

Тесто лучше готовить из просеянной муки - тогда блины получатся более воздушными и нежными .

Соль и сахар не стоит объединять с сыпучими ингредиентами, иначе они не успеют раствориться. Правильно будет развести их в небольшом количестве теплой воды.

Самым последним ингредиентом в тесто добавляется масло. Какое выбрать - растительное или сливочное - решает сам кулинар. Важно не забыть этот ингредиент, чтобы блины не прилипали к сковороде .

После замешивания теста не спешите сразу же жарить блины. Дайте тесту минут 15 отдохнуть, а затем приступайте к выпеканию.

Для жарки масленичного угощенья нужно выбрать правильную сковороду для блинов. Желательно, чтобы сковорода была с толстым дном и низкими бортами.

Если блины рвутся при жарке , значит, тесто получилось очень жидким. Скорее всего, в муке оказалось недостаточно клейковины. Спасти тесто можно добавлением небольшого количества муки и крахмала.

Густое тесто, наоборот, следует разбавить. Для этой цели лучше брать воду, а не молоко.

Подрумянить блинчики или скрыть кисловатый привкус поможет дополнительная ложка сахара.

Надеемся, эти подсказки помогут вам в приготовлении вкусных блинов. Желаем вам веселой Масленицы и приятного времяпрепровождения в кругу близких и друзей!