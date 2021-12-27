Меню для встречи Тигра: что приготовить на Новый год - 2022

Приближается волшебная новогодняя пора. Ответственные хозяйки уже принялись выбирать блюда для праздничного стола и составлять список продуктов. Символ Нового года - тигр. Это величественное животное ценит творческий подход к делам и инициативность.

Чтобы полосатый хищник привлек удачу в ваш дом, сделайте меню разнообразным. Обязательно включите в него мясные и рыбные салаты, красивые закуски, необычные горячие блюда и не забудьте о десертах.

Рулет из фарша, зелени и моркови

Этот вкусный и легкий рулет обязательно украсит стол на Новый год и порадует ваших домашних.





Ингредиенты:

1. Морковь натрите на крупной терке. Зелень и чеснок мелко нарубите.

2. Обжарьте морковь на разогретой сковороде 10 минут. Добавьте нарубленный чеснок и томатную пасту, тщательно перемешайте. Потомите начинку на медленном огне еще 3 минуты.

3. Фарш посолите, поперчите и перемешайте. На столе расстелите фольгу и выложите на нее фарш в форме прямоугольника толщиной 1 см.

4. На фарш положите начинку, равномерно распределите. Верхним слоем выложите измельченную зелень. Сформируйте рулет.

5. Поместите рулет в заранее разогретую до 180 °С духовку. Отправьте запекаться на 45 минут.

6. Перед подачей снимите фольгу с рулета и нарежьте его на порционные кусочки. Приятного аппетита!

Тарталетки с сыром и креветками

Предлагаем вам создать изысканный микс из сыра, креветок и чеснока. Закуску обязательно украсьте полосками из маслин, чтобы отдать дань символу наступающего года.





Ингредиенты:

1. Отварную морковь натрите на мелкой терке. Маслины нарежьте полукольцами.

2. Креветки отварите, очистите и измельчите.

3. Сыр и чеснок натрите на мелкой терке, добавьте к ним майонез и креветки. Посолите и тщательно перемешайте.

4. Получившейся начинкой начините тарталетки.

5. Сверху выложите слой моркови, а на нее поместите тонкие черные полоски из маслин. Такое блюдо на этот Новый год будет очень актуальным.

Риет из лосося

Легкая и очень вкусная французская закуска для вашего новогоднего стола.





Ингредиенты:

1. Филе лосося разомните вилкой. Часть укропа измельчите и добавьте к лососю, остальные веточки понадобятся для украшения.

2. Введите творожный сыр, перемешайте.

3. Приправьте массу паприкой, хлопьями чили и соком лимона, посолите по вкусу.

4. Готовую массу поместите в холодильник.

5. Ржаной хлеб нарежьте ломтиками. Выложите на каждый кусочек хлеба получившийся риет. Перед подачей закуски на новогодний стол украсьте ее веточками укропа.

Праздничный салат с авокадо и красной рыбой

Отличная альтернатива привычному оливьеили селедке под шубой. Особенно этот салат оценят любители суши.





Ингредиенты:

1. Отварите рис, добавьте к нему сахар и винный уксус, перемешайте.

2. Авокадо и рыбу нарежьте кубиками.

3. Сливочный сыр смешайте с измельченным укропом.

4. На тарелку поместите кулинарное кольцо для формирования салата. Первым слоем выложите рис. Смажьте его тонким слоем майонеза, затем положите измельченный яичный белок.

5. Затем выложите авокадо, рыбу и слой сливочного сыра. Салат посыпьте тертым яичным желтком.

Салат "Тигр" с печенью на Новый год

Отличительные черты этого салата - доступные продукты, простота приготовления и эффектный внешний вид.





Ингредиенты:

Приготовление

1. Мелко нарежьте куриную печень и обжарьте в течение 7минут в небольшом количестве растительного масла, посолите и поперчите.

2. Яйца отварите и отделите белок от желтка.

3. Грибы и лук измельчите, обжарьте.

4. Отварную морковь натрите на крупной терке.

5. На большом блюде выложите из куриной печени голову тигра, сформируйте уши. Смажьте майонезом.

6. Далее разложите грибы с луком, снова промажьте майонезом. Сверху посыпьте сыром и выложите измельченные белки, смажьте их майонезом.

7. Морковью выложите мордочку тигра. Нос, уши, усы и глаза оформите с помощью тертого желтка и маслин.

Рулет из свинины с ананасовой начинкой

Необычное сочетание свинины и ананасов оценят даже самые взыскательные гости. У этого рулета есть все шансы стать постоянным блюдом вашего праздничного стола.





Ингредиенты:

Приготовление

1. Свинину положите на рабочую поверхность, срежьте лишний жир и пленки. Мясо порежьте на 3-4 стейка. Накройте их пищевой пленкой и отбейте специальным молотком.

2. Ананасы нарежьте крупными кубиками. Болгарский перец - небольшими брусками.

3. Горчицу и майонез соедините и перемешайте.

4. Мясные куски посолите и поперчите, щедро смажьте соусом из горчицы и майонеза. Положите свинину на ровную поверхность внахлест (край одного куска должен заходить на другой).

5. Равномерно распределите по мясу начинку из перца и ананасов. Сформируйте рулет и оберните его полосками бекона.

6. Заверните рулет в фольгу. Запекайте 50 минут в заранее разогретой до 200 °C духовке.

7. Готовый рулет достаньте из фольги и снова поместите в духовку до образования румяной корочки.

Лосось, запеченный с апельсинами

На Новый год на столе должны быть не только мясные блюда, но и блюда из рыбы. Лосось, запеченный с апельсинами, станет изысканным украшением праздничного стола и порадует всех без исключения любителей рыбы и морепродуктов.





Ингредиенты:

Приготовление

1. 150 мл апельсинового сока соедините с молотым имбирем, острым перцем и солью, тщательно перемешайте.

2. Стейки лосося залейте получившимся маринадом на 15 минут. За это время разогрейте духовку до 170 °C.

3. Апельсин нарежьте дольками.

4. Замариновавшуюся рыбу заверните в фольгу вместе с апельсином и запекайте в течение 15 минут.

5. Оставшийся апельсиновый сок влейте в небольшую кастрюлю, доведите до кипения. Затем огонь убавьте, добавьте коричневый сахар, щепотку соли и имбиря. Постоянно помешивайте до тех пор, пока соус не загустеет. Полейте им рыбу при подаче на стол.

Мандариновая панна котта

Очень нежный и невероятно вкусный итальянский десерт может стать отличным дополнением праздничного стола.







Ингредиенты

Для желе:

1. Залейте желатин 20 мл воды. Оставьте на 15 минут для набухания. Мандариновый сок, смешанный с сахаром, поставьте на небольшой огонь, подогрейте, но не доводите до кипения.

2. Снимите сок с плиты, добавьте в него желатин. Тщательно размешайте и процедите через сито. Благодаря этому желе получится полупрозрачным.

3. Десертные стаканы до середины наполните получившимся желе. Уберите в холодильник на час.

4. Пока желе застывает, займитесь сливочной панна коттой. Желатин залейте 30 мл воды, оставьте набухать. В небольшую кастрюлю влейте сливки, йогурт, добавьте сахар. Поставьте на плиту, нагревайте до полного растворения сахара. До кипения не доводите.

5. Снимите кастрюлю с плиты, положите желатин и перемешайте. Немного остудите получившуюся смесь, затем аккуратно влейте ее в стаканы с мандариновым желе.

6. Уберите десерт в холодильник еще на час. Приятного аппетита!

Торт "Тигр" на Новый год - 2022

Если в вашей семье принято есть на Новый год торты, предлагаем отличный тематический вариант для встречи года тигра.





Ингредиенты

Приготовление

1. Приготовьте коржи. Для этого отделите белки от желтков. Белки взбиваем миксером до пышности. Не прекращая взбивать, небольшими порциями добавьте к белкам сахарную пудру.

2. Продолжая взбивать белки, добавьте к ним по 1 желтку.

3. Муку смешайте с какао и всыпьте в яичную массу. Перемайте до однородности. Разлейте тесто по двум заранее подготовленным формам и выпекайте бисквиты в течение 30 минут при температуре 165 °C.

4. Готовые бисквиты остудите, а затем каждый разрежьте на два коржа.

5. Приготовьте классический масляный крем. Сливочное масло взбейте до пышности. Постепенно добавьте к нему сахарную пудру, молоко, ванильный экстракт и тщательно перемешайте до однородности.

6. В отдельной миске слегка разомните вилкой халву, добавьте к ней ореховую пасту, ¼ часть масляного крема. Перемешайте все на средней скорости миксера до однородного состояния.

7. Соберите торт, хорошо промазываем ореховым кремом каждый корж.Оставшийся масляный крем разделите на три части: 2-3 ст.л. окрасьте в черный цвет, 4-5 ст.л. крема оставьте белым, а оставшуюся часть окрасьте в оранжевый цвет. Сверху покройте торт оранжевым кремом и поставьте на несколько минут в морозилку.

8. Достаньте торт из морозилки и начинайте формировать очертания мордочки тигра, используя крем оранжевого цвета. При помощи специальных насадок кондитерского мешка черным и белым кремами прорисуйте все детали: рот, нос, глаза, пятнышки. Из оранжевого и белого крема сформируйте шерсть тигра.Готовый торт поставьте на несколько часов в холодильник.



