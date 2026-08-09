Виктор Дятко выращивает под Минском 28 сортов арбуза

Еще недавно в Беларуси арбуз на собственном огороде казался экзотикой. Сегодня под Минском можно увидеть десятки необычных сортов этой культуры: желтые, оранжевые, почти черные и даже такие, которые можно расколоть обычной зубочисткой.

Выращивать арбузы Виктор Дятко начал совершенно случайно. Жизнь внесла свои коррективы, и мужчине пришлось искать занятие, которое не позволило бы сидеть без дела. По совету знакомого увлекся огородничеством. А затем решил бросить вызов самому себе.

Cемена арбузов со всего мира: бахча насчитывает 28 сортов ягоды

Первые эксперименты по выращиванию арбузов Виктор начал семь лет назад. Тогда на участке появился один из самых неприхотливых сортов - "бедуин". Сегодня коллекция насчитывает уже 28 разновидностей ягоды. У каждой свой цвет, форма и вкус.

Желтый арбуз, выращенный Виктором Дятко

Особое место на бахче занимают порционные арбузы

Особое место в коллекции Виктора занимают порционные арбузы. Внешне они отличаются прежде всего размером и средним весом около 2,5 кг. Но главное их преимущество вовсе не в этом.

"Вы взяли один арбуз крупный, вы можете его не съесть. Взяли порционный арбуз - вы его съели, а даже если взяли много его, он хранится очень хорошо и не портится", - пояснил хозяин бахчи.

Как вырастить арбузы в белорусском климате

Секрет выращивания бахчевых в белорусском климате кроется в деталях. Семена ягоды Виктор ищет у проверенных коллекционеров на профильных форумах. Рассаду высаживает строго в срок и первые недели накрывает ее спанбондом и целлофаном. Вместо химических удобрений энтузиаст использует органические.

Необычные плоды быстро привлекли внимание пользователей Threads. Там Виктор регулярно публикует видео, в которых показывает новые сорта и разрезает самые необычные арбузы. Увидеть вживую яркие желтые, оранжевые и кремовые ягоды приезжают жители разных уголков Беларуси.

Выращивать арбузы Виктор Дятко начал совершенно случайно

"Когда люди приходят на мою бахчу, особенно молодежь, у них глаза огромные. Спрашивают: "Как такое можно вырастить? Неужели это вкусно?" Я отвечаю: "Если вы не верите, мы сейчас разрежем, и вы попробуете это все", - рассказал Виктор Дятко.

Для Виктора Дятко этот сезон еще далек от завершения. Впереди сбор урожая, новые посты в Threads и очередные эксперименты. Его история доказывает: к большим результатам редко удается прийти сразу. За ними всегда стоят терпение, труд и постоянное желание учиться.