В ночь на понедельник, 12 мая, на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным ученых, в 03:01 12 мая (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N08W89) зарегистрирована вспышка M1.9. Ее продолжительность составила 11 минут.

За последние сутки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достигал R1 (слабый), а степень возмущенности магнитного поля Земли - G1 (слабый).

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали, что количество вспышек на Солнце в 2025 году стало меньше, вспышечная активность снизилась на 15 %. При этом число магнитных бурь резко возросло.

Основной причиной сложившейся ситуации стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых в прошлом году почти не было.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A (минимальный), B, C, M и X (максимальный).