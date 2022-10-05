На выставке в Минске можно будет выбрать породистого котенка и получить профессиональную консультацию

На ней будут представлены элитные, знаменитые и титулованные кошки, которые являются чемпионами мира. Весь день пройдут породные и мультипородные шоу и ринги. Посетители смогут увидеть сибирских, британских, персидских котов, мейн-кунов и многих других. Можно будет задать вопросы по характеру питомца, здоровью, особенностям развития и кормления и выбрать себе котенка. Посетители выставки могут принести своего четвероногого любимца, определить его породу у эксперта и получить консультации от ведущих специалистов по питанию и уходу.