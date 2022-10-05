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На выставке в Минске можно будет выбрать породистого котенка и получить профессиональную консультацию

На выставке в Минске можно будет выбрать породистого котенка и получить профессиональную консультацию

В Минске во Дворце спорта 8 и 9 октября пройдет всемирная выставка "О кошках - с любовью", информирует агентство "Минск-Новости".

Экспозиция пройдет по адресу: пр. Победителей, 4с 10:00 до 18:00.

На ней будут представлены элитные, знаменитые и титулованные кошки, которые являются чемпионами мира. Весь день пройдут породные и мультипородные шоу и ринги. Посетители смогут увидеть сибирских, британских, персидских котов, мейн-кунов и многих других. Можно будет задать вопросы по характеру питомца, здоровью, особенностям развития и кормления и выбрать себе котенка. Посетители выставки могут принести своего четвероногого любимца, определить его породу у эксперта и получить консультации от ведущих специалистов по питанию и уходу.

В 17:30 состоится торжественное награждение победителей выставки.

Фото:pixabay.com

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