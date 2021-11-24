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НАСА запустило в космос корабль с миссией по уничтожению астероидов
Зонд "Дарт" (что в переводе означает "дротик") выведен в космическое пространство и отделился несколько часов назад от ракеты-носителя. Теперь он отправится в почти годичное путешествие к паре астероидов Дидимос и Диморфос. В сентябре 2022-го зонд должен столкнуться с меньшим из двух этих небесных тел. Ученые ожидают, что таким образом получится изменить орбиту Диморфоса. Проект позволит на практике отработать борьбу с астероидами, угрожающими нашей планете. В кинематографе данная тема разработана глубоко, а в науке налицо лишь первая робкая, но довольно дорогая попытка - проект обошелся НАСА в 330 млн долларов.
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