НАСА запустило в космос корабль с миссией по уничтожению астероидов

Зонд "Дарт" (что в переводе означает "дротик") выведен в космическое пространство и отделился несколько часов назад от ракеты-носителя. Теперь он отправится в почти годичное путешествие к паре астероидов Дидимос и Диморфос. В сентябре 2022-го зонд должен столкнуться с меньшим из двух этих небесных тел. Ученые ожидают, что таким образом получится изменить орбиту Диморфоса. Проект позволит на практике отработать борьбу с астероидами, угрожающими нашей планете. В кинематографе данная тема разработана глубоко, а в науке налицо лишь первая робкая, но довольно дорогая попытка - проект обошелся НАСА в 330 млн долларов.