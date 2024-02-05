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Наз Маер назвал 6 вещей, которые никогда не выйдут из моды
Известный кутюрье Наз Маер перечислил вечно модные вещи в гардеробе, пишет Lenta.ru
По словам эксперта, в трендах все еще преобладают сумки-портфели и пуловеры в стиле old money (эстетика потомственных богачей). При этом он подчеркнул, что пуловерыдолжны быть изготовлены из качественного кашемира, тонкой шерсти или плотного трикотажа.
Кроме того, долго еще не утратят актуальности приталенные пальто. "Это прекрасный вариант для весеннего и осеннего образа. Сегодня пальто выигрышно смотрится как с брюками и юбками, так и с джинсами и даже спортивными костюмами", - отметил специалист.
Также он выделил серьги-пусеты, классические наручные часы и лаконичный браслет. Данные украшениявсегда будут преобладать в моде, считает НазМаер. А еще их легко сочетать не только с деловыми, но и с повседневными образами.
Ранее Маерназвал самые бесполезные вещи. Так, он посоветовал при обновлении гардероба не покупать брюки карго.
Фото: pexels.com
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