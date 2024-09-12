Не только Минск: назвали 12 интересных городов в Беларуси, которые не оставят вас равнодушными

Беларусь - страна с богатейшей культурой, традициями и историей. В каждой области, каждом городе и поселке найдется что-то уникальное и яркое. Ведь абсолютно везде остался отпечаток сочетания разных конфессий, культур, стилей и даже эпох. Чтобы долго не выбирать, куда можно съездить в Беларуси, собрали для вас 12 городов, которые просто необходимо увидеть своими глазами. А также что нужно сделать, чтобы от вашего путешествия остались только положительные эмоции.

Города в Брестской области

Барановичи

Факт В Барановичах насчитывается почти 120 памятников. Они расположены на всей территории города и установлены в честь разных трагических событий. Например, памятник жертвам эпидемий 1920-1923 гг. или памятник герою Беларуси летчику В.Н. Карвату.

1. Найти самые необычные музеи и памятники

Первым делом в городе славится музей железнодорожной техники под открытым небом. Уникальность этого места заключается не только в том, что он расположен на улице, а еще в том, что на его территории собраны различные интерактивности (например, можно прокатиться на ручной дрезине). Поэтому интересно там будет как детям, так и взрослым.

Любителей истории привлекают музей-аптека, краеведческий музей, действующее пожарное депо (построено в 1908 году), усадьба Королевских, памятник освободителям Барановичей, памятник самолету МиГ-29.

2. Увидеть культовые сооружения

Необычной архитектурой отличаются в Барановичах костелы и церкви, поэтому не забудьте остановиться и полюбоваться ими.

3. Покататься на коньках

Если вы любите активный отдых, то можете посетить ледовый дворец - там можно покататься на коньках или поиграть в боулинг.

Пинск

Факт Именно в Пинске находится гимназия, в которой учился первый президент Израиля Хаим Вейцман.

1. Совершить прогулку на теплоходе

Пинск - один из немногих городов в Беларуси, где в теплое время года можно совершить теплоходную прогулку сразу по трем рекам - Пина, Припять и Струмень. Во время нее можно вдоволь налюбоваться панорамой города.

2. Поздороваться с "Пинчуком"

Город известен и старейшим зданием - коллегиумом иезуитов 17 века. Кстати, осмотреть его внутри можно и по сей день. Не менее знаменита пешеходная улица, которая была заложена еще в 19 веке. На ней установлено все для создания красивых снимков - фонари, скамейки, деревья небольших размеров, бронзовый "Пинчук" (общий образ жителей города), а весной-летом еще и цветочные композиции.

Кстати, обязательно поздоровайтесь с "Пинчуком", и ваша прогулка точно станет незабываемой. Жители города говорят, что он считается символом положительных эмоций.

Города в Витебской области

Браслав

Факт Браслав находится вокруг трех озер - Дривяты, Новяты и Бережье, а всего в районе их существует больше 200.

1. Осмотреть церкви и монастыри

Конечно, всем хорошо известны Браславские озера, но в городе еще собрано и большое количество культовых сооружений. Например, среди самых известных, это Свято-Пантелеимоновский женский монастырь, Церковь старообрядческая Покровская.

2. Побывать в самом крутом музее Беларуси

Узнать о быте населения, первых поселенцах города можно в краеведческом музее, располагающемся в здании бывшей водяной мельницы. Посетители музея даже поговаривают, что это самый крутой музей в Беларуси.

3. Прикоснитесь к мистическому

Если вы захотите расширить свое путешествие, можете заглянуть в Браславский район. По всей его территории находятся различные часовни, костелы, церкви, культовые камни с кладбищами, а также заброшенные усадьбы.

Полоцк

Факт Полоцк является самым древним городом не только на территории Беларуси, но и во всем восточнославянском регионе.

1. Познакомиться с различными конфессиями

В городе сосредоточено множество религиозных зданий - православный Софийский собор, лютеранская кирха, иезуитский коллегиум. Узнать, как создавались и издавались книги можно в музее книгопечатания, который расположен в бывшей братской школе Богоявленского монастыря 18 века.

2. Сфотографироваться с уникальным памятником

В Полоцке расположен единственный в Беларуси памятник букве "Ў". Но в городе он не единственный, существуют и связанные с белорусской историей - Симеону Полоцкому, 23 воинам-гвардейцам, Всеславу Чародею, Евфросинии Полоцкой.

3. Насладиться природой

Но все-таки главной достопримечательностью города является природа. В Полоцке протекают две реки - Полота и Западная Двина, которые являются местом притяжения многих туристов и жителей Полоцка.

Города в Гомельской области

Рогачев

Факт Рогачев получил свое название, как говорят историки, от древнелитовского слова "рогас", что значит алтарь, святилище или святое место.

1. Изучить историю костела Святого Антония

Первая ассоциация с городом возникает со сгущенкой, но в Рогачеве достаточно и других мест, которые заслуживают внимания.

Например, костел Святого Антония, построенный в неоготическом стиле. Кстати, за годы своего существования он был не только религиозной постройкой, но и зерноскладом, цехом по производству лимонада и хлебозаводом.

2. Посмотреть на город с Замковой горы

Полюбоваться на панораму города можно с Замковой горы. Здесь располагался и замок Боны Сфорцы, однако уже сегодня от него ничего не осталось.

3. Узнать интересные факты из жизни Владимира Короткевича

В городе также есть граффити, посвященное белорусскому писателю Владимиру Короткевичу, а также дом, где он написал свои известные произведения. Здание узнать просто - там установлена мемориальная доска, а улица названа в честь Владимира Семеновича.

Туров

Факт В Турове создана единственная в Беларуси плавучая гостиница. В ней не только можно остаться на ночлег, но и отправиться в плавание по Припяти

1. Подумать над возникновением растущих крестов

Многих туристов в Турове привлекают растущие камни-кресты, расположенные на Борисоглебском кладбище. Их появление до сих пор является загадочным для историков, поэтому о камнях ходит множество легенд.

2. Увидеть краснокнижных птиц и "лимузины"

"Туровский луг" - биологический заказник. И это еще одно место притяжения жителей и гостей города. Заказник - остров, который омывается со всех сторон рекой Припять. Побывать в этом месте советуем весной, так как именно в это время сюда на гнездование слетаются около 50 видов разных птиц, в том числе краснокнижный кулик-мородунка. А еще в теплое время года тут пасутся коровы-"лимузины".

Города в Гродненской области

Лида

Факт В Лиде любители фотографий точно не останутся без красивых снимков. В городе установлены необычные скульптуры. Например, Лев с ключами, банщик Вася, Командировочный, памятник Белорусскому хлебу.

1. Почувствовать себя средневековым князем или дамой

Самая важная и известная достопримечательность Лиды - Лидский замок. На него можно не только посмотреть со стороны, но и самому прикоснуться к истории. В 2017 году после реконструкции в замке открылась башня Гедимина, где расположился музей, в котором можно трогать экспонаты и садиться на мебель. Но, пожалуй, даже не это привлекает здесь путешественников. На территории Лидского замка проводятся концерты, рыцарские турниры, театрализованные программы, благодаря которым можно окунуться в Средневековье.

2. Узнать о героях Великой Отечественной войны

В городе также можно посетить Курган бессмертия - мемориал, посвященный героям и событиям Великой Отечественной войны.

Новогрудок

Факт В этом городе установлен памятник Владимиру Высоцкому, а даже в одной из гостиниц номер носит его имя.

1. Вообразить, каким был Новогрудский замок

В Новогрудке, как и в Рогачеве, есть Замковая гора (320 м над уровнем моря), на которой расположены руины Новогрудского замка. Если поднятся на нее, отсюда откроется красивый вид на город. Однако полюбоваться на красивую природу можно не только там. В городе установлен единственный в Беларуси рукотворный именной памятник - курган Адама Мицкевича. Землю для его создания привозили не только из разных мест Беларуси, но и из других стран.

2. Увидеть мечеть

Новогрудок - пример религиозной толерантности. Здесь находятся и доминиканский костел Святого Михаила Архангела, и Борисоглебская церковь (кстати, самая древняя церковь в городе), и даже мечеть, построенная по всем канонам ислама.

3. Купить сувенир на торговом ряду

Заглянуть за сувенирами и не только можно на торговый ряд - это рыночная площадь, которая была возведена в стиле классицизма еще в 1812 году. Конечно, сейчас ряды немного перестроены и отреставрированы, но все еще напоминают былую бойкую торговлю.

Города в Минской области

Молодечно

Факт Молодечно давно завоевал звание культурного центра Минской области. В городе работают более 20 учреждений культуры и искусства. А на площадке около Дворца культуры и Летнего амфитеатра проходит около 500 различных мероприятий за год.

1. Перепутать колледж с администрацией

Прогуляться по белорусскому "Бродвею" со стаканчиком кофе, рассмотреть грандиозное и величественное здание местного колледжа (его очень часто туристы путают с каким-нибудь административным зданием) - все это можно сделать в Молодечно.

2. Сделать фото водоема в виде сердца

Настоящим местом притяжения всех людей обычно становится Парк Победы. Там находится амфитеатр (его лучше посещать летом), где устраиваются все городские тусовки. Кроме этого, на территории парка расположен водоем, но не простой, а в форме сердца. На нем фотографируются не только молодожены, но и устраивают соревнования рыболовы.

3. Покататься на водных горках

Любителям активного отдыха в Молодечно тоже найдется занятие - в городе работает аквапарк.

Столбцы

Факт На железнодорожном вокзале Столбцов бывали Борис Пастернак, Энтони Иден и Владимир Маяковский. Кстати, потом Маяковский написал свое стихотворение о паспорте, потому что его долго проверяли на границе.

1. Увидеть железнодорожный вокзал

Столбцы - сравнительно небольшой город, в котором проживают 16 тыс. человек, но это никак не умаляет его достоинств. Город является крупным железнодорожным узлом - в свое время отсюда можно было уехать в Варшаву, Париж, а те, кто хотел попасть в КНР, также проезжали Столбцы.

2. Покататься в лесу на велосипеде и посетить треугольный кинотеатр

Сейчас в город приезжает мало туристов, и очень зря. Ведь посетить единственный в Беларуси треугольный театр и старинное еврейское кладбище, увидеть синагогу, познакомиться с родиной белорусского писателя Якуба Коласа, совершить прогулку на велосипеде по лесу по эковелотропе можно именно в Столбцах.

Города в Могилевской области

Шклов

Факт Посмотреть на город свысока можно с наивысшей точки Нижнинского рва - Лысой горы (опорный разрез Шкловского межледниковья (250-220 тыс. лет)), где оборудованы смотровые площадки.

1. Увидеть ратушу

Шклов славится многочисленными ратушами, однако самая известная и аутентичная та, которую построили в 1769 году и которая ни разу не подверглась перестройке или реставрации. Здание имеет очень интересную историю. Мы же отметим только то, что в наши дни в ратуше располагается шкловская гимназия.

2. Сделать фото с мужичком-огурцом

Сделать необычные фото можно около памятника огурцу, ведь Шклов давно считается огуречной столицей Беларуси. Уже в 16 веке были упоминания, что в этом месте выращивают зеленые хрустящие овощи.

3. Посетить "чистилище"

Познакомиться с единственным в Беларуси иудейским каменным культовым сооружением ("чистилищем") в Шклове также можно. Чтобы было все понятно и интересно, по этому месту даже проводят экскурсии. А располагается "чистилище" на старом еврейском кладбище.

Быхов

Факт Быхов и его район считаются одними из самых богатых на клады регионов Беларуси. Только официально зафиксированы 32 находки, датированные античным временем, 6-11, 16-19 веками.

1. Увидеть святые места

Этот город больше подойдет для экскурсий тем, кто любит посещать святые места. В городе сосредоточены древние культовые здания - синагога 17 века (на данный момент находится на реставрации), Вознесенский монастырь в Барколабово, основанный в 1641 году, Церковь Казанской иконы Божьей Матери (1904 года), Свято-Троицкая Церковь (середины 19 века).

2. Увидеть растения, посаженные в 19 веке

В Быхове есть и Грудиновский дворцово-парковый ансамбль, на территории которого сохранились сосна кедровая сибирская, ель обыкновенная змеевидная, дуб пирамидальный, липа крымская, туя и тополь канадский, пихта, ель голубая, ясень пенсильванский, высаженные еще в 19 веке. За ансамблем расположено озеро. Правда, сам дворец пока требует реставрации.

3. Изучить историю Быховского замка