Не торопитесь выбрасывать кофейную гущу - предлагаем 15 полезных идей

Что может быть приятнее утреннего кофе? А вы знали, что пока вы наслаждаетесь утренней чашечкой, то же самое делают еще около 3 млрд человек?

За год в мире образуется свыше 23 млн тонн кофейных отходов. Выбрасывать их или дать вторую жизнь - выбирать вам. Не стоит торопиться выбрасывать. Мы собрали самые популярные варианты использования кофейной гущи.

В саду и огороде





Кофейная гуща как удобрение для садовых растений

В кофейной гуще есть много полезных для почвы микроэлементов: калий, магний, азот, фосфор. За счет высокой кислотности она отлично подходит для подкормки растений, которые любят кислую почву. К ним относятся: кустарники - азалия, роза и багульник, многолетники - примулы и папоротники, цветы - пионы и ландыши, а также некоторые ягодные культуры. Чтобы сделать удобрение, высушенную гущу заливают горячей водой и настаивают несколько часов. При изначально кислой почве в настой добавляют известь.

Кофейная гуща как составляющая компоста

Остатки кофе можно использовать в качестве составляющей компоста для выращивания картофеля, бобовых, моркови, редиса. Достаточно будет добавить 0,5 кг гущи в компостную яму.

Кофейная гуща как альтернатива мульче

Обычно мульча - это дробленая кора деревьев. Она предотвращает пересыхание и перегрев почвы и защищает растения от сорняков. Вместо коры можно взять и кофейную гущу, перемешанную с соломой.





Кофейная гуща для защиты от вредителей

Кофейный аромат отпугивает насекомых-вредителей. Можно опрыскивать кустарники настоем из гущи, а сухим порошком засыпать муравьиные ходы вокруг растений. А чтобы отпугнуть насекомых дома, достаточно посыпать сухой гущей верхний слой земли в горшке.

Кофейная гуща для подкормки домашних растений

Комнатным растениям остатки отходов из турки или кофемашины тоже подойдут. Гущу высушивают и прокаливают в духовке, а потом смешивают с почвой в пропорции одна-две столовые ложки на литр. Кактусы и суккуленты не дружат с кофе.



В помощь владельцам животных

Кошки и собаки - большие любители пометить территорию и порыть ямки на придомовых участках. Страдает от этого не только внешний вид сада, но и сами растения. Смешайте кофейную гущу с несколькими каплями апельсинового масла и разложите полученную смесь в излюбленных местах питомцев. Ростки будут в безопасности!

А еще кофе поможет приучить питомца к туалету: просто посыпьте сухой гущей те места в квартире, которые животное должно обходить стороной.



Для рукоделия

Высушенная кофейная гуща - отличный наполнитель для самодельных мягких игрушек- антистресс. Она не только помогает им держать форму, но и приятно шуршит при нажатии.



Также остатки кофе можно использовать при изготовлении домашнего мыла, ароматических свечей и даже при написании картин. А чтобы придать бумаге или открытке эффект старины, обмакните заготовку в разведенную с водой кофейную гущу и аккуратно протрите мягкой сухой тряпкой.



Для дома и кухни



Кофейная гуща вместо ароматизатора

Положите высушенную кофейную гущу в стеклянную вазу с самоцветами для ароматизации комнаты, в маленькие хлопковые мешочки или даже носочки - для шкафов, в пластиковые емкости - для холодильника и морозильной камеры.



Чтобы убрать неприятные запахи из духовки, достаточно поставить туда чашу с остатками кофе на несколько часов.



Неплоха гуща и как натуральный дезодорант для обуви: положите ее в носок и оставьте в кроссовках или туфлях на ночь.

Вместо соды - для мытья посуды

Нанесите на губку моющее средство и немного гущи, оставшейся от кофе мелкого помола: от въевшегося жира и пригоревших остатков пищи не останется и следа, а благодаря деликатным абразивным свойствам получится избежать царапин.

Вместо луковой шелухи - для окраски яиц

Сварите яйца в кофейной гуще, разведенной водой. Остудите и окуните их в смесь еще раз. А для получения красивой текстуры смочите ватный диск подсолнечным маслом, обмакните в гущу и натрите скорлупу.





Для ухода за собой



Скраб из кофейной гущи

Остатки кофе можно смешать с гелем для душа или использовать без дополнительных средств. Нанесите на тело немного гущи и помассируйте рукой или щеткой. Такой скраб тонизирует кожу, делает ее упругой и мягко удаляет ороговевшие клетки. Усильте эффект, добавив в гущу несколько капель оливкового масла и морскую соль.

Маска от темных кругов под глазами из кофейной гущи

Кофеин входит в состав большинства косметических средств от отечности и кругов под глазами. Маску можно сделать и самостоятельно: добавьте в гущу немного воды и заверните полученную кашицу в бинт. Компресс приложите к коже под глазами, оставьте на 15–20 минут, а после умойтесь и нанесите увлажняющий крем.

Маска для волос на основе кофейной гущи (для брюнеток)

Кофейные остатки можно добавить в любимую маску для волос или сделать ее самостоятельно, смешав влажную гущу от кофе мелкого помола с несколькими каплями оливкового или кокосового масла. Нанесите смесь на корни волос и помассируйте кожу головы. После оставьте маску на волосах под шапочкой или теплым полотенцем, а через полчаса смойте водой. Но осторожно: пигменты кофе освежат цвет у брюнеток и шатенок, но нежелательны для светлых волос.

Против гололеда

Сухими кофейными отходами можно заменить песок и соль для посыпки дорог в зимнее время. В отличие от соли они не разрушают асфальт и не разъедают обувь, а по весне превращаются в те же самые удобрения для почвы.

В качестве топлива

В завершение статьи расскажем о необычном применении кофейных отходов, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Британец Мартин Бэйкон модифицировал свой пикап Ford, снабдив его агрегатом, сжигающим кофейные отходы: образующийся газ подается в обычный двигатель внутреннего сгорания и приводит в машину в действие.





Существование такого автомобиля уже тянет на рекорд, но в 2013 году Бэйкон еще и разогнался на нем до 105 км/ч. По словам изобретателя, десяти килограмм кофейного топлива хватает почти на 90 км.