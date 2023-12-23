Как составить правильное новогоднее меню - советы врача-валеолога

Новый год и Рождество - долгожданные праздники, любимые всеми. Игры и забавы вокруг елки надолго остаются в памяти детей и взрослых. Также новогодние праздники долгожданны еще и из-за разнообразия блюд на праздничном столе. Однако даже здесь стоит помнить об основах рационального питания, потому как традиционный новогодний стол все-таки отличается своей "‎тяжестью"‎‎ - ведь нам хочется максимально вкусно порадовать себя, своих друзей и членов семьи. Чтобы праздник остался запоминающимся, следует прислушаться к рекомендациям по составлению новогоднего меню с точки зрения рационального питания отруководителя Городского центра здоровья ГУ ″Минский городской центр гигиены и эпидемиологии″ Снежаны Кавриго.

О новогоднем столе

Самая частая причина переедания за новогодним столом - это то, что мы практически ничего не едим в течение дня, занимаясь приготовлением к праздничному столу. И к моменту, когда все собираются за столом, количество съеденного увеличивается в несколько раз. Поделимся советами, как избежать переедания.

1. Самый простой выход из ситуации - следить за тем, чтобы 31 декабря в рационе у вас были и завтрак, и обед, и легкие перекусы между ними.





2. Практически в каждом доме существует традиция приступать к еде только с боем курантов. Садитесь за стол раньше, в 18 или 20 часов, в этом случае и спать вы отправитесь не с полным желудком, и съеденная пища усвоится лучше. А утром вы не проснетесь с чувством переполнения желудка, да и сам праздник продлится значительно дольше! Если поесть в течение дня не получилось, выпейте стакан водыпрежде чем садиться за праздничный стол.





3. Не ставьте на стол тарелку с нарезанным хлебом. Если о ней не напоминать, то гости чаще всего ее и не просят. Зачем есть хлеб, когда столько вкусного стоит на столе.





4. В нашем понимании Новый год - это "‎тазики" салатов. Приготовьте столько, сколько в действительности можете съесть вы и ваши гости, не храните еду целую неделю - она все равно портится, и вкусовые качества продуктов теряются. А гора салата в салатнице провоцирует вас докладывать его в тарелку снова и снова, опять же приводя к перееданию.





5. Начните новогоднюю трапезу с овощного салата, заправленного растительным маслом. Полезная пищевая клетчатка не только на какое-то время снизит аппетит, но и будет способствовать перевариванию основной пищи. Ешьте медленно, ведь новогодняя ночь длинная, и торопиться некуда.





Как правильно сочетать алкоголь

Ограничиваться во время новогоднего застолья одним шампанским мало кому удается. Обычно в ход идут и другие напитки. Причем нередко они смешиваются с шампанским. Ни к чему хорошему это не приведет. Наоборот, ждите головной боли или обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

1. Не смешивайте виноградный алкоголь (вино, шампанское, коньяк) с зерновым (водка, виски, джин) или тростниковым (текила, ром, самбука) - это приведет к выраженной интоксикации. Если полностью отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь не получается, то выберите один напиток и ограничьтесь им. Алкоголь следует использовать как сопровождение к тостам, а не средство для утоления жажды. Для этого лучше использовать негазированную воду. Потребление воды в достаточном количестве также помогает уменьшить аппетит. Не забывайте, что не следует пить алкоголь на голодный желудок.





2. Не рекомендуем смешивать алкоголь с газированными напитками, так как в этом случае алкоголь всасывается быстрее и может произойти так называемый алкогольный удар, что приводит к тяжелым последствиям для организма.





Факт Отравление алкоголем наступает, когда человек употребляет большое его количество в течение короткого времени. В результате концентрация алкоголя в крови повышается настолько, что оказывает мощный токсический эффект и становится опасной для жизни. Эффективный способ избежать алкогольной интоксикации - соблюдать умеренность и воздержание в питье, вовремя сказать самому себе "‎нет"‎.

3. Не забывайте про физическую активность во время праздничного вечера, это может быть танец, интересная игра, прогулка. В любом случае, ваш организм начнет интенсивнее перерабатывать калории.