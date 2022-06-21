Новая банкнота появится в Беларуси

Национальный банк выпускает в обращение новую банкноту. Выпуск обновленной купюры номиналом 100 рублей запланирован на 1 июля. Ожидается, что новый образец заменит банкноты 2009 года выпуска и в скором времени появится во всех банкоматах и кассах банков. Ранее регулятор обновил бумажный номинал 5, 10, 20 и 50 рублей.



Выпуск сторублевок плановый, это связано с изменениями дизайна, обновлением защитного комплекса, он будет надежнее и защитит от подделок, а также заменой ветхих и поврежденных денег. В Нацбанке подчеркивают, что старые банкноты (образца 2009 года) остаются в обращении и являются законным платежным средством.