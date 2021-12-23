Новый год 2022: в чем встречать год Тигра (традиции, приметы и запреты)

До Нового года осталось всего неделя, и вопрос о праздничном наряде стоит как никогда остро. Не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поприветствовать черного (голубого) Тигра нужно в соответствующем образе, чтобы привлечь его внимание и притянуть удачу.

Считается, что из 12 животных китайского гороскопа Тигр - самый красивый и сильный зверь, связанный с воинской доблестью и отвагой. Встречать Новый 2022-й год лучше в одежде из натуральных материалов, а не из синтетики и других искусственных тканей. Шелк, кожа, замша - хороший выбор для роскошного и элегантного наряда.

Тигр не любит пафоса и излишней вычурности, он достойно оценит утонченный внешний вид. Женщинам рекомендуется встречать Новый год в нарядах классического фасона с интересными акцентами. Это могут быть асимметрия, разрезы, пышная юбка или рукава.

Цвета Нового года 2022

Медово-желтый напоминает о связи Тигра с природой и его любви ко всему естественному. Это самый актуальный цвет на Новый год.

Мятно-зеленый ассоциируется с отвагой, мудростью и равенством.

Лазурно-синий и голубой указывают на водную стихию Нового года 2022.

Темно-коричневый ассоциируется с чувством защищенности. Ведь именно полосы черного цвета помогают тигру охотиться, сливаясь с природным ландшафтом.

Желто-оранжевый - характерный тигриный цвет. Одежда таких оттенков больше всего заслужит благосклонность Тигра.

Оливковый - один из самых натуральных, природных оттенков. Этот цвет настраивает на спокойствие и гармонию, которые необходимы не только дикой кошке перед прыжком во время охоты, но и людям, решившим изменить свою жизнь и достичь новых вершин.

А вотот ярких анималистичных принтов - леопардового,змеиногоилизебрового- лучше отказаться. Также Тигр не оценит кислотные оттенкижелтого,розового,зеленогои агрессивногокрасного.

Какое платье выбрать на Новый год 2022

Еще не выбрали, какое платье предпочесть на Новый год? Выбирайте коктейльное платье-футляр или многослойную юбку из тонкой ткани. Отлично будет смотреться и классическое маленькое черное платье, только пусть оно будет оригинальным - с высоким разрезом на спине, широкими бретелями или ассиметричным кроем. Дополните образ классической сумочкой и туфлями на высоких, но удобных каблуках. Для большей элегантности к платью подберите свободный пиджак - и вы станете главной героиней новогодней вечеринки. Актуальны модели на запах с открытыми плечами, асимметрией и платье-бюстье, которое подчеркнет талию и сделает силуэт женственным.





Брючный костюм на Новый год - выбор стильной и уверенной в себе женщины

Женщины, которым ближе деловой стиль, могут не отказываться от элегантных брючных костюмов. Только пусть это будут интересные фасоны и струящиеся натуральные ткани. Чтобы добавить изюминку, можно под пиджак надеть не блузу или рубашку, а топ. Однотонный черный, белый или бежевый смягчит сдержанность брючного костюма. Не забудьте сделать акцент на фактуре - пайетки, бархат, атлас прекрасно подчеркнут ваш стиль, индивидуальность и подойдут к новогодней тематике. Свободный удлиненный пиджак, распущенные волосы и длинные сережки сделают из вас настоящую звезду вечеринки.





Какой вечерний комбинезон выбрать для встречи Нового года

Если в вашем гардеробе еще нет классического комбинезона, то он обязательно должен появиться. Встретить праздник в стильном комбинезоне - отличная новогодняя идея. Предпочтение отдавайте шелку и белым, бежевым и черным цветам. Наряд визуально удлинит ноги, а шелк добавить женственности и изящности.





Блузке на Новый год 2022 быть!

Это классика, но никак не старомодность и банальность. Разнообразие фасонов и сочетаний позволит вам выглядеть восхитительно и стильно. Блуза с открытыми плечами придаст пикантности вашему образу, особенно, если сочетать ее с однотонной юбкой средней длины или брюками клеш с высокой посадкой. Актуальны модели с объемными рукавами и воротником. Плиссированные и шелковые блузы по-прежнему в тренде для вечернего образа. Оригинальным станет ансамбль блузы на запах с поясом и длинной плиссированной сатиновой юбкой.





Красивые образы с юбкой на Новый год

Обратите внимание на длину юбки, никаких мини. Роскошный образ подчеркнет длина миди и макси. Крой может быть любым: от классической юбки-карандаша и нежной, романтичной плиссированной до драпировки и юбки с глубокими разрезами на бедрах - тренд следующего года.





Какой маникюр сделать на Новый год 2022

Красивый маникюр и правильный цвет ногтей на Новый год - один из ключевых деталей образа. Отдайте предпочтение стальным, молочным, серым, глубоким зеленым и песочным тонам. Не рекомендуется наращивать ногти экстремальной длины, декорировать стразами и анималистичными принтами.





Аксессуары на Новый год 2022

Любой образ дополняйте аксессуарами. При выборе сережек, брошей и колье отдавайте предпочтением тем, что созданы из дерева, смолы и других натуральных материалов. От ярких, кричащих и пластиковых вещей лучше отказаться.

Прекрасным станет браслет или ожерелье из искусственного жемчуга, но идеальным решением будут ювелирные украшения из серебра, золота, платины с натуральными камнями. Символ года Тигра - природный камень сердолик, поскольку по цвету он напоминает контрастный окрас животного.



