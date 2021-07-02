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Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение
Лето еще будет долгим, и в жаркие деньки мы словно таем на улице. Это значит, что самое время освоить приготовление прохладительных напитков, которые будут освежать и радовать нас в такую погоду.
Лимонад сам по себе является восхитительным тонизирующим лакомством. Ниже представлены три наших любимых варианта этого классического летнего напитка.
1. Огуречно-имбирный лимонад
Вам понадобятся:
- 1 л воды,
- 100 г свежего имбиря,
- 100 г сахара,
- пучок мяты,
- 300 г огурцов,
- 1 лимон.
Приготовление
1. Вскипятите воду с сахаром.
2. Нарежьте имбирь (можно с коркой) и добавьте в воду вместе с половиной пучка мяты.
3. Дайте смеси настояться под крышкой, пока она не остынет, и уберите в холодильник.
4. Добавьте нарезанные огурцы и сок лимона в холодный лимонад и оставьте на час. Готово!
2. Клубничный лимонад с киви
Вам понадобятся:
Приготовление
1. Нагрейте 200 мл воды и растворите в ней мед.
2. Смешайте полученную смесь с остальными ингредиентами, взбейте в блендере.
3. Добавьте оставшуюся воду. Подавайте со льдом.
3. Вишневый лимонад
Вам понадобятся:
Приготовление
1. Соедините вишню, сахар и лимонный сок и взбейте в блендере до получения однородной массы. При желании процедите.
2. Смешайте полученный сироп с негазированной или газированной водой в соотношении 2:3 или по вкусу. Подавайте со льдом.
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