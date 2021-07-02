Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение

Лето еще будет долгим, и в жаркие деньки мы словно таем на улице. Это значит, что самое время освоить приготовление прохладительных напитков, которые будут освежать и радовать нас в такую погоду.



Лимонад сам по себе является восхитительным тонизирующим лакомством. Ниже представлены три наших любимых варианта этого классического летнего напитка.

1. Огуречно-имбирный лимонад





Вам понадобятся:

1 л воды,

100 г свежего имбиря,

100 г сахара,

пучок мяты,

300 г огурцов,

1 лимон.

Приготовление

1. Вскипятите воду с сахаром.

2. Нарежьте имбирь (можно с коркой) и добавьте в воду вместе с половиной пучка мяты.

3. Дайте смеси настояться под крышкой, пока она не остынет, и уберите в холодильник.

4. Добавьте нарезанные огурцы и сок лимона в холодный лимонад и оставьте на час. Готово!





2. Клубничный лимонад с киви





Вам понадобятся:

Приготовление

1. Нагрейте 200 мл воды и растворите в ней мед.

2. Смешайте полученную смесь с остальными ингредиентами, взбейте в блендере.

3. Добавьте оставшуюся воду. Подавайте со льдом.





3. Вишневый лимонад





Вам понадобятся:

Приготовление

1. Соедините вишню, сахар и лимонный сок и взбейте в блендере до получения однородной массы. При желании процедите.

2. Смешайте полученный сироп с негазированной или газированной водой в соотношении 2:3 или по вкусу. Подавайте со льдом.