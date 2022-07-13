Обряды Беларуси весной

Обряды и традиции Беларуси можно назвать ее национальным достоянием. Их сохранение и умножение лежит в основе развития общества, ведь таким образом обеспечивается передача опыта от старшего поколения к младшему.

Поэтому так важно знать и бережно относиться к народным праздникам и обрядам Беларуси. Собрали несколько самых удивительных и самобытных.

Весенние обряды

Масленица

Издавна все начиналось, конечно же, с Масленицы. Она символизировала наступление весны. По канонам Масляная неделя праздновалась накануне Великого поста.

По традиционному весеннему обряду в Беларуси пекли блины и добавляли к ним масло, варенье, сметану, мед, ходили в гости, организовывали игры, катались на санях. Молодым парням, которые долго не женились, приходилось "Цягаць калоду" - им на ногу привязывали бревно, и они должны были так ходить по деревне. В некоторых регионах это делали женщины: привязывали "колодки" к первому встречному холостому парню, а если он не хотел их носить, то откупался деньгами или угощением.

Комоедица

Комоедица является одним из древнейших языческих праздников. Его главным действующим "лицом" был медведь: всю зиму он спал, а потом выходил из берлоги. Это символизировало наступление весны и равноденствия. Славяне даже приносили первые блины в лес в честь медвежьего бога Кома.

Гуканне вясны

Пожалуй, это один из самых светлых и радостных обрядов в Беларуси. Наши предки звали ("гукалi") весну в конце марта: вешали на деревья цветные ленты и фигурки птиц, пели песни. Главным героем обряда был аист.

Ваджэнне Сулы

Этот праздник традиционно отмечается после Пасхи. В 1960 годы обряд был утрачен, однако возродился в наше время в Гомельской области.

После пасхальной литургии люди собираются в деревне Гадичево, водят хороводы и, взявшись за руки, идут в сторону деревни Марковичи. Шествие сопровождается играми и песнями. Издавна верили, что обряд защищает от болезней и помогает собрать хороший урожай.





Сельские обряды

Обряд первой борозды

Для земледельцев был важен день, когда плуг впервые пройдет по весеннему полю. Обряд первой борозды в Беларуси в некоторых районах проводится и сейчас - обычно освящается зерно, сельскохозяйственная техника и земля.

Егорья

Во многих деревнях "Егорью" отмечали 6 мая, перед тем, как отправить скот пастись. Нужно было трижды обойти его с зажженной свечой и опрыскать освященной водой. Считалось, что это поможет защитить домашних животных.

Засевки

Сельский обряд "Засевки" на Беларуси символизировал приход весны для хлеборобов. Его проводили, чтобы год был урожайным. Наши предки закапывали в землю горшочек с кашей и сеяли зерно, исполняя народные песни.

Узнать еще больше о культурной жизни Беларуси, интересных традициях и праздниках можно из новостей культуры. В анонсах и материалах обзорного характера рассказывают об этнических фестивалях, концертах, необычных сезонных, свадебных обрядах, творческих мероприятиях и многом другом.