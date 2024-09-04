Огород в сентябре: 10 самых важных дел, которые нужно успеть сделать в этом месяце

Работы в огороде в сентябре не заканчиваются, несмотря на наступившую осень. В статье расскажем, что нужно сделать в саду и огороде, чтобы урожай в следующем году порадовал, а деревья и кустарники не съели вредители.

Первый месяц осени для огородника приравнивается фактически к августу, ведь невпроворот работ не только на земле - нужно убрать цветник, позаботиться о плодовых деревьях и привести в порядок почву после активного плодородия, а как это лучше сделать сделать, читайте в нашем материале.

1. Вырвать кусты помидоров

Если ваши томаты росли в открытом грунте, то уже нет смысла их держать в нем дальше. В сентябре очень часто происходит резкая смена температур, когда днем еще держится +27 градусов, а ночью уже устанавливается +12. В таких условиях развивается фитофтора, которая только повредит овощ. Снимите зеленые помидоры, они могут дозреть и без куста, а вот само растение лучше сжечь, чтобы не распространялись болезни и вредители.

Для дозревания помидоров выберите слегка прохладную, но светлую комнату, влажность в которой должна быть около 80 %. Если у вас уже покрасневшие плоды, то можно положить их на подоконник рядом с яблоком и бананом - они ускорят процесс дозревания.

2. Удобрить и обрезать кусты

Внесите в сентябре в почву калийные и фосфорные удобрения (зола, фосфат, калий). Азотными удобрениями осенью землю не подкармливают - это может привести к активному росту растений, которые просто вскоре погибнут от заморозков. В сентябре еще можно подкормить поздние сорта капусты и свеклы, сельдерея и порея, потому что они плодоносят в конце осени.

Ранней осенью уже обрезают малину и ежевику, усы у клубники - все это делается для того, чтобы в следующем году вы получили богатый и вкусный урожай. Вместе с прореживанием ягодных кустов удалите и слабые растения, а на их место посадите новые, сильные и здоровые кусты. Не лишним станет подкормка клубники, земляники и малины. Чем это лучше сделать, читайте здесь.

3. Обработайте плодовые деревья





Обработкой деревьев необходимо заниматься до того момента, как опадет листва и насекомые уйдут под землю (обработать нужно медным купоросом или бордоской жидкостью). Кроме обеззараживания деревьев и кустов, нужно также собрать все опавшие плоды и снять с веток засохшие или сгнившие, иначе это просто будет дополнительным рассадником болезней и вредителей. Все сухие и больные ветки сожгите.

Побелить деревья можно осенью. Для этого подойдет водоэмульсионная краска, для лучшего укрытия и сохранения деревьев и кустов от мороза используйте белую мешковину, спанбонд или другой материал, который не будет пропускать свет, и обмотайте им стволы.

4. Уберите сорняки

Вырвите все сорные растения, которые растут на вашем участке. Их семена могут расплодиться в еще большем количестве. Собранные сорняки сожгите или выкиньте туда, где ничего не растет.

Факт Семена укропа или цветов можно собрать и оставить для посадки на следующий год.

5. Посейте сидераты

Сидераты - растения (к ним относятся фасоль, горох, люцерна, соя, клевер, чечевица, люпин, пшеница, овес, сорго, рожь, ячмень), которые выращиваются для улучшения почвы, ее структуры и обогащения полезными минералами. Сидераты помогают уменьшить количество и рост сорняков.

Их нужно посеять в первые дни сентября, они станут хорошим удобрением. Кстати, среди сидератов можно выбрать и морозостойкие растения (клевер, вика, горох), которые продержатся даже до весны.

6. Выкопайте в цветнике луковичные растения







Процедуру обычно проводят в августе, но если вы не успели это сделать летом, то не беда - сентябрь также для этого подходит. После выкопки луковиц растений их нужно обработать от вредителей и болезней, а затем убрать на хранение в прохладное, темное место, и высадить опять весной.

7. Замульчируйте клубнику, цветы и кусты

Перед тем, как приступить к мульчированию почвы, приведите в порядок цветник. Уберите отцветшие многолетники и старую мульчу. Только после можно мульчировать клумбу. Такой укрывной материал (солома, хвойные опилки, перемешанные с золой) должен составлять 5-8 см. Клубнику и кусты укрывают по такому же принципу.

8. Полейте деревья

Совершайте полив деревьев после спада всех листьев. Обратим внимание, что почва под деревьями после полива должна быть мокрой на 1-1,5 м. Если вы посадили саженцы, то им необходимо 40 л воды, а обычным деревьям - 50-70 л.

9. Уберите картофель

В сентябре необходимо выкопать картошку и убрать его на хранение. Когда ее лучше выкопать по лунному календарю, можете найти здесь. Это лучше сделать в сентябре, потому что надвигающиеся обильные дожди значительно усложнят этот процесс, да и вредителей от них разведется гораздо больше, а это чревато порчей картофеля. Вместе с овощем уберите и другие корнеплоды.

10. Подготовьте теплицы к зиме

В теплице нужно убрать все растения, если они еще там находились, перекопать почву, обеззаразить помещение (для этого подойдут фунгициды, растворы марганца, хлорной извести, медного купороса), по необходимости провести в ней ремонт и вымыть поверхности.