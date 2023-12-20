3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
Осторожно, Новый год, или Как отметить праздники без пищевого отравления
Новый год и Рождество - одни из самых любимых праздников. Во многих семьях сложилась традиция отмечать их дома, в кругу родных и близких. К этим праздникам очень тщательно готовятся, заранее закупая продукты и старясь удивить гостей обилием всевозможных блюд. Вот в этом как раз и кроется опасность.
По словам заведующего отделением гигиены питания ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Ольга Тимошенко, главными причинами пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в праздничные дни являются несоблюдение технологии приготовления блюд, температурных режимов, а также условий их транспортировки и хранения.
Чтобы ваши праздники не были безнадежно испорчены, специалист рекомендует соблюдать несколько несложных правил.
Скоропортящиеся продукты и готовые салаты нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, иначе это может привести к накоплению бактерий и токсинов и спровоцировать отравление.
Пирожные, торты с кремом храните только в холодильнике.
Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня.
Не покупайте к новогоднему столу "домашние" консервы и заготовки в местах несанкционированной торговли.
Также не забывайте о правилах личной гигиены: мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, тщательно мойте руки после посещения туалета, возвращения с улицы.
Чтобы не допустить контакта готовых блюд с сырыми продуктами, используйте для них отдельные разделочные доски и ножи, а готовые блюда храните в закрытой посуде.
Очень ответственно подойдите к процессу приготовления блюд, в состав которых входят яйца и мясо птицы. Следите за тем, чтобы их тепловая обработка соответствовала требованиям.
Более чем в 50 % случаев причиной пищевых отравлений в январские праздники является то, что людям жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года блюда, и они их продолжают доедать в течение нескольких дней, а то и недели. Этого делать ни в коем случае нельзя!
Любой праздничный стол (и новогодний не исключение) изобилует калорийной пищей. Поэтому не пускайтесь во все тяжкие, помните, что переедание, равно как и несбалансированное питание, могут плохо отразиться на вашем здоровье. Поэтому:
Желаем вам крепкого здоровья! И пусть ничто не омрачит ваши праздники.
Фото: pexels.com
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек