Озимый чеснок: когда сажать и как выбрать лучшие крупные сорта

Лето прошло, но огородные хлопоты не заканчиваются, ведь осенью самое время заняться посадкой озимого чеснока. А чем удобрить землю, после каких культур сажать и в какие сроки, мы подскажем.

Чем отличается озимый чеснок от ярового

В отличие от ярового, который растет все лето и созревает к сентябрю, озимый чеснок зимует в почве и дает плоды где-то в июле. Также озимый чеснок крупнее и урожайнее, там больше эфирных масел, но хранится он меньше, чем его "родственник", 3-4 месяца. Тогда как яровые сорта могут лежать не менее полугода.





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Как правильно посадить озимый чеснок

Озимый чеснок категорически нельзя сажать после моркови, редиса, зелени и пряных трав.

Нежелательно его выращивать и после кукурузы, свеклы, средне- и позднеспелой белокочанной капусты, перца, баклажана, томата, раннего картофеля, лука. Эти культуры истощают почву и могут передать заболевания новым саженцам.

Сам же чеснок не стоит сажать на одном месте более 2 лет подряд.





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Если говорить о требованиях озимого чеснока к месту посадки, то участок должен хорошо освещаться солнцем, земля должна быть плодородной и хорошо пропускать воду и воздух.

(для этих культур чеснок будет служить защитой от насекомых)

(эти соседи будут полезны для самого чеснока)

А с этими растениями пряный овощ не уживается: горох, фасоль, пастернак, чечевица.

Как подготовить грядку под озимый чеснок

1. Очистить почву от сорняков, мусора, обеззаразить ее.

2. Дать земле отдохнуть, затем перекопать и удобрить.

3. Сформировать грядку шириной 90-100 см, высотой 20-25 см, в направлении с севера на юг.

4. Хорошо полить грунт.

5. Выждать 4-7 дней, когда грунт осядет.







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Как подготовить озимый чеснок к посадке

1. Разделить здоровый и желательно крупный чеснок на зубки, выбирая внешние (крупные) и без повреждений оболочки.

2. Удалить отмершие части донца, чтобы они не мешали прорастать корням.

3. Обработать зубки фунгицидами или замочить в слабом растворе марганцовки на 20-30 мин.

4. Просушить посевной материал.

Перейдем к самому процессу посадки. Зубчики нужно посадить рядами на расстоянии 10-15 см друг от друга. Между рядами расстояние равно 25 см. Глубина посадки должна быть разной из-за непредсказуемости зим. Так над вершиной зубком одного ряда оставьте 4 см почвы, другого ряда - 8 см.

Когда лучше сажать озимый чеснок в 2024 году - лучшие даты по лунному календарю

Лучшее время для посадки озимого чеснока: конец сентября - первая половина октября. И чтобы обезопасить урожай, лучше сажать в разные периоды, например, в сентябре и середине октября. Главное делать это за 2-3 недели до заморозков.

Лунный календарь выделяет такие наиболее благоприятные дни для чесночно-огородных хлопот: 20, 21, 25, 27 сентября, 6, 8, 9, 10 и 11 октября.





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Лучшие крупные сорта и их описание

Крупность чеснока, конечно, зависит не только от размера зубков, но и от сорта. Поэтому при выборе озимого чеснока опирайтесь на список, приведенный ниже.

Добрыня

Это позднеспелый сорт, который отличается хорошей лежкостью. Урожайность составляет 2,1-2,5 кг/кв. м.

Любаша

Это уже среднеспелый чеснок, который относится к крупноплодным и урожайным сортам. Отличается высокой устойчивостью к заболеваниям.

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Богатырь

Отличается морозостойкостью и крупными зубками. Этот сорт уже стоит выбрать из-за простоты в уходе и иммунитета к болезням.

Шадейка

У сорта высокое содержание эфирных масел. Он среднеспелый, неприхотливый, с крупными зубками. Очень долго хранится и устойчив к низким температурам.

Кавалер

Лучше всего подходит для кулинарии из-за разных по размеру зубков. Считается зимостойким и высокоурожайным.





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Антошка

Среднеспелый и очень стойкий к заболеваниям и вредителям. Урожай можно получить даже в местах, где самые суровые зимы. При хранении не теряет вкус и запах.

Подмосковный

Морозостойкий однолетний сорт. Его ценят за высокую урожайность и хорошую лежкость.





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Иссык-Кульский гигант

