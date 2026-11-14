Пагода Шведагон и пляж Нгапали: что посмотреть в Мьянме

Мьянма готова предложить белорусскому путешественнику теплый экзотический прием, отметил глава департамента Министерства культуры, отелей и туризма Мьянмы Хан Зо Лин в "Актуальном интервью".

Он обратил внимание, что впечатление от Мьянмы будет чрезвычайно разнообразным. В первую очередь, в этой стране удастся скрыться от холодной европейской зимы, поскольку в Мьянме почти всегда жаркая погода, даже в сезон муссонов.

Конечно, ехать стоит не только ради погоды. Мьянма - страна с богатым культурным наследием.

Хан Зо Лин

"Для начала я порекомендовал бы гостям из Беларуси посетить потрясающую пагоду Шведагон, которая находится в Янгоне. Беларусь богата природным наследием, но и в Мьянме тоже есть что предложить в этом отношении", - подчеркнул собеседник.

Мьянма славится своими плавающими садами и деревенскими поселениями на озеро Инле. Там, к слову, тоже могут предложить интересные возможности для отдыха.

"Если говорить о приключениях и возможностях расслабиться в Мьянме, то мы готовы предложить экотрекинговые маршруты через Мьянманские горы либо девственные белые пески пляжа Нгапали", - предложил варианты глава департамента Министерства культуры, отелей и туризма Мьянмы.

Хан Зо Лин - туристический агент с достаточно большим стажем - заверил белорусских клиентов в том, что Мьянма может предложить сочетание духовного и культурного наследия, тропической природы и доступной роскоши в безвизовом режиме.

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