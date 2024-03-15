Перевозчикам из стран СНГ: как быстро и эффективно найти груз на Бирже грузоперевозок ATI.SU

Где можно быстро осуществить поиск грузов по России или другим направлениям? В этом вам поможет популярная в странах СНГ Биржа грузоперевозок ATI.SU, которая за 30 лет объединила 350 тыс. пользователей из разных стран.

ATI.SU - это площадка, где любой зарегистрированный пользователь может выставить свою машину или актуальный груз, а также самостоятельно найти машину или загрузку для нужного направления. На Бирже есть удобная и понятная система оценки пользователей.

В этой статье мы расскажем об основных сервисах для перевозчика.

Как зарегистрироваться на Бирже грузоперевозок

Кнопка "Регистрация" находится сверху справа. Нажмите на нее и укажите:

После зайдите в указанную вами электронную почту для подтверждения регистрации.

Как добавить свой транспорт на ATI.SU

Владельцы груза увидят вашу машину и предложат груз, если вы добавите свои машины на ATI.SU. Нажмите кнопку "Добавить машину" в левом верхнем углу сайта Биржи. Заполните все разделы.

Допустим, вы ищете грузы из Минска в Гомель, и ваш тип кузова тентованный. Внесите эту и прочую необходимую информацию в соответствующие графы.

Как искать грузы самому

Пока ждете откликов от владельцев грузов, проверьте, есть ли прямо сейчас свободные грузы по вашему маршруту. Нажмите на кнопку "Поиск грузов" в левой верхней части экрана.

Необязательно заполнять все поля. "Откуда" и "Куда" - самые важные разделы. В первую очередь заполните их.





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По желанию заполните прочие графы. Впишите грузоподъемность и объем кузова вашего авто в соответствующие поля.

Нажмите на стрелку рядом с нужной вам графой - откроется список вариантов. Поставьте галочку напротив подходящего вам. Можно отметить один или несколько вариантов. Допустим, в графе "Кузов" вы выбрали "все закр. + изотерм", а в графе дата - "сегодня + 3 дня".

Когда закончите заполнение, нажмите "Найти грузы".

В случае внутренней перевозки по Беларуси, Казахстану, Узбекистану, Армении, Кыргызстану вы увидите 100 % контактов сразу после регистрации.

Если груз нужно перевезти между странами, вы увидите бесплатно только 30 % контактов владельцев грузов. Увидеть все номера телефонов в карточках грузов и ставки поможет лицензия "Все грузы" за 74 белорусских рубля на 30 дней. Приобрести лицензию выгоднее сразу на несколько месяцев (максимальный срок - год).



Если по вашему запросу найдено мало грузов

Чтобы увидеть больше грузов, оставьте только основную информацию - начальную и конечную точку маршрута.

Остались вопросы?

Задайте их представительнице ATI.SU в Беларуси Татьяне Солдатенко: +375 44 799 95 95, bel@ati.su .